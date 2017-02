En Los Tres Brazos esperan conflicto acabe con la entrega de títulos

¿Qué pasará con el dinero entregado a la empresa Titulatec que se comprometió a entregarnos los títulos de nuestras casas?

Es la pregunta que se hacen residentes de Los Tres Brazos ahora que la comisión evaluadora pide la anulación de las ventas de tres parcelas, con una extensión de 1 millón 213 mil 861 metros cuadrados de este sector de Santo Domingo Este, que realizó en el 2010 la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) a Inversiones Fernández Parache & Asociados S. A (Infepa), a la que en el 2013 se uniría Titulatec.



El informe presentado ayer ante los medios de comunicación recomienda al Estado la nulidad de estas negociaciones por ser cuestionables en su “esencia misma”.



También se determinó que el interés público fue lesionado para beneficio del privado y sostienen que las empresas Infepa y Titulatec establecieron un negocio con proyecciones de ganancias exorbitantes con inversiones muy bajas.



Reynaldo Pérez, miembro del Comité de Lucha por la Defensa de Nuestras Viviendas Los Tres Brazos, estima que 4 mil 500 familias accedieron a pagar el valor de la titulación de su inmueble, proceso que a su juicio se realizaba sin ningún tipo de criterio, ahogando económicamente a personas de escasos recursos, muchas de las cuales llegaron empeñar sus pertenencias para cumplir con el pago de las cuotas impuestas.



“Por un lado la empresa Titulatec engañaba a la gente con falsas informaciones y por otro utilizaba un método de pago con dirigentes de juntas de vecinos, para que llevaran personas a sus oficinas, para que las operaciones parecieran oficiales”, dijo.



Ayer, el dirigente comunitario pidió al presidente Danilo Medina hacer cumplir las recomendaciones expuestas en el informe.



También sugirió que el dinero que pagaron algunos ocupantes para adquirir el derecho de propiedad de su inmueble sirva de crédito para la compra de sus terrenos directamente al Estado dominicano, donde no esté involucrado el sector privado.



En tanto, los lugareños dijeron sentirse satisfechos con los resultados de la comisión evaluadora, no obstante anhelan obtener los títulos de propiedad de las viviendas en las que criaron a sus hijos, necesidad que llevó a muchos a pagarle a una empresa cuyas negociaciones son hoy cuestionadas.



Lucenilda Mosquea explica que en el 2011 unas jóvenes identificadas por Titulatec llegaron a la casa de su madre, donde hoy vive junto a sus hijos, para ofrecerle un título de propiedad a un precio de 178 mil pesos, incitándoles a que aproveche el descuento por motivo a la época navideña.



Cuenta que su progenitora adquirió los terrenos en 1976. “Por una parte nos sentimos bien porque tenemos la certeza de que el presidente nos dará nuestros títulos, pero por otro mal, porque quizás el dinero que ya hemos dado no nos lo reembolsarán”, sostuvo.

Asimismo, dijo que están dispuestos a pagar el precio justo del valor de sus viviendas, si así lo decide el Gobierno.



El sector Los Tres Brazos se fundó en los años 70. Se estima que actualmente residen 80,000 habitantes conformados por unas 12 mil familias, y que más del 80% de las viviendas no cuentan con títulos de propiedad.



Titulatec dice está apegada a la ley



Mientras, el gerente general de la empresa Titulatec, José de Pool, indicó que la Jurisdicción Inmobiliaria y la Oficina Nacional de Registro de Títulos apoyaron, aportaron e introdujeron los títulos de propiedad en Los Tres Brazos.



“Nosotros no hemos querido todavía ofrecer ninguna declaración a la prensa porque solamente hemos oído comentario en la calle. No tenemos todavía el informe oficial de la Comisión de manera que no queremos festinar un tema que requiere de tanta importancia para nosotros y para el país”, dijo respecto al informe.



Precisó que si antes del mediodía de ayer no recibían el informe, una comisión del consejo directivo de Titulatec iría a la Oficina del Consultor Jurídico, Flavio Darío Espinal, en el Palacio Nacional, a buscarlo para así evaluar el documento para dar una respuesta al país.



Próximamente, los directivos de la empresa Titulatec harán una rueda de presa para presentar su parecer que en palabras del De Pool “estará encaminado a lo que digan las leyes de República Dominicana sobre todo a la Jurisdicción Inmobiliaria y la Oficina de Registro de Títulos que fueron las que apoyaron, aportaron e introdujeron estos títulos”.

Recordó que un título de propiedad sigue siendo el único instrumento que tiene la garantía solidaria del Estado dominicano.



Los Tres Brazos como un plan piloto



En el 2010, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) vendió a Inversiones Fernández Parache & Asociados S. A ( Infepa), representada legalmente por su propietario Domingo Lebrón de los Santos, comprometiéndose a iniciar un plan de regulación de terrenos y dotación de títulos a ocupantes en Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. Más tarde se sumó Titulatec con la tarea de titular unas ocho mil viviendas en dos etapas con la intención de que Los Tres Brazos sea un plan piloto y extenderlo a otras comunidades.

La intención es entregar títulos a ocupantes

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo ayer que el propósito del presidente Danilo Medina es que la situación creada con las ventas de terrenos de Los Tres Brazos sea “enderezada” jurídicamente. Asimismo, señaló que la intención del mandatario es que los adquirientes de buena fe sean protegidos de sus derechos y que el resto de la comunidad que vive en ese sector también sea beneficiada con sus títulos. Espinal, quien también preside la comisión designada por el jefe de Estado para evaluar dicho caso, recordó que una de las recomendaciones que hizo la comisión el pasado martes, es que se cree un mecanismo para que haya una identificación de los niveles socio-económicos de las personas que podrían o no pagar, así como también llevar a cabo un procedimiento legal que pueda resolverlo.

