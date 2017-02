Técnicas para usar el papel en la decoración

Cuando una persona tiene creatividad, es posible que después que lea el periódico no busque el zafacón más cercano para tirarlo, sino que pueda que lo utilice para coleccionarlo o como elemento decorativo.

El papel periódico y otros tipos de papeles se pueden emplear para hacer manualidades, detalles para regalar, objetos decorativos y artesanías. Además, quien decide decorar con este material, opta por una solución fácil y económica para engalanar su espacio.



Como en las paredes es en lo primero que se piensa cuando se eligen los colores para el cambio de ornamentación, es recomendable que comiences por ahí a colocar los papeles.



Ten en cuenta que no solo se trata de escoger cualquier periódico y ponerlo en la pared, sino de saber el tipo de tema que quieres colocar: geografía, física, belleza, moda, tecnología, ciencia, medicina, cómics, en este último debes respetar el orden de la historieta. Recuerda que para mantener una buena proyección en el hogar, debes optar porque la tipografía utilizada en las páginas sean parecidas.



Para la cocina puedes escoger aquellas hojas que tengan recetas, y para la habitación de los más jóvenes escoge los cocmis para brindar un espacio alegre y entretenido.



De igual manera, el tipo de papel que selecciones puede ser actual o antiguo, con este último tienes la posibilidad de hacer fotocopias en color sepia, para que resaltes, aun más, ese efecto envejecido.



Cuando vayas a empapelar la pared, la mejor opción para hacerlo es pegar el papel de periódico con la cola de carpintero previamente diluida en agua. Cuando termines, espera a que esté completamente seco, para que luego apliques una capa de barniz y te evites que la decoración se estropee con el paso del tiempo.



Accesorios



Si tienes algún cuadro deteriorado, en vez de comprar uno nuevo, fórralo y colócalo en tu pared.



Otra gran idea es utilizar los papeles para forrar los floreros y hacerlos resaltar ante toda la decoración. Pega el papel periódico alrededor de todo el florero, y para agregarle un poco de brillo se aconseja añadir una capa extra de pegamento que sea transparente.

De esta forma puedes conseguir cubrir las imperfecciones y las manchas en cualquier accesorio o lugar de la casa.



Otros papeles



Puedes optar por otros tipos de papeles, como de vinilo, texturado, de tela o de base textil, autoadhesivos, hechos a mano y pintables. El texturado es muy variado en sus diseños y muy lavable. Debido precisamente a su textura, son ideales para disimular deperfectos en la pared.



Los de tela o base textil son decorativos y elegantes, perfectos también para decoraciones rústicas. Hay que elegir uno de buen material para que la fibra textil que le da origen no encoja o se estire, dando lugar a que se deteriore.Este material no es fácil de limpiar y necesita un pegamento diferente al de los demás.



Si te decides por los autoadhesivos será una gran ventaja, ya que vienen directamente listos para pegar sin necesidad de tener que preparar el pegamento aparte.