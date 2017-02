Biografía del doctor Jaime Oliver Pino

Este distinguido médico nació en la ciudad de San Pedro de Macorís en el mes de julio del 1906. Realizó sus estudios de bachillerato en la Escuela Normal Superior de Santo Domingo, en donde recibió el título de Bachiller en Ciencias Físicas y Naturales. Se inscribió en la Universidad de Santo Domingo en el 1927 y recibió su título de licenciado en Medicina y Cirugía en el 1933. De acuerdo a la normativa vigente, obtuvo su doctorado en el 1941.



Participó en el Congreso Médico del 1933 con el tema: “ALGUNAS OBSERVACIONES CON RELACIONES A UNA CAMPAÑA ANTIPALÚDICA EN SAN PEDRO DE MACORÍS”.



Recibió su exequátur de ley en septiembre del 1933, y de inmediato inició su carrera profesional desempeñando las funciones de médico inspector de la Matanza, del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, 1933-36; presidente del Consejo Provincial de la Liga Nacional Antituberculosa en San Pedro de Macorís, 1942; secretario del Comité Provincial de la Liga Dominicana contra el Cáncer, San Pedro de Macorís; 1942; médico interno del Hospital San Antonio, desde enero de 1933, y cirujano del mismo, 1934.



El Dr. Oliver Pino, junto a su hermano Gabriel, fueron de los médicos del Hospital San Antonio, cuando ese centro, dirigido por el Dr. Karl Georg, constituía el máximo exponente de la medicina dominicana. El Dr. Oliver Pino era responsable de una de las salas de ese hospital, por donde participaron estudiantes brillantes, como el Dr. Antonio Zaglul.



Caminando siempre en ese hospital con un puro en su boca, instruía a sus estudiantes tanto en la medicina como en la cirugía, con gran acierto y capacidad. En los años finales de la era de Trujillo se trasladó a Puerto Rico en donde ejerció con gran éxito por algunos años, pero regresó en los años 1960 al país.



Ejerció en La Romana y luego en San Pedro de Macorís. Como muchos de los médicos de esa época de nuestra historia, ejercía la medicina como un apostolado, con escaso interés mercurial. La ciudad de San Pedro de Macorís le declaró Hijo Meritísimo en un ejercicio de justicia a este gran profesional.



De hecho, el Hospital del Instituto Dominicano del Seguro Social en su ciudad natal, lleva su nombre.



Compañero de estudios y de profesión médicos como Manuel Vincitore, trabajaron junto a otros médicos como Héctor Read, quien era director del Laboratorio del Hospital San Antonio, además del mismo Dr. Georg, quienes ejercían la medicina con gran mística de servicio y entrega a los demás.



El Dr. Oliver Pino, empezó a sentir molestias en una pierna, que no atendió de inmediato, y que resulto ser un miosarcoma, que no pudo intervenirse.



Soportó estoicamente esa enfermedad. El Dr. Zaglul escribió: “Lo que aparentemente era una dolencia trivial se convirtió en maligna, y Pucho, en una actitud de estoico, la aceptó.



Sabía la enfermedad que padecía y trabajó hasta que sus fuerzas le flaquearon. En su gravedad, fui varias veces a visitarlo y a inyectarle varias dosis de optimismo. En las últimas semanas la sobrecarga de trabajo me impidió ir a verlo.



Por la prensa me enteré de su muerte. Cuando la leí, ya era tarde para acompañarlo a su última morada.



Descanse en paz el alma de Jaime Oliver Pino, un buen médico, una buena persona, que vivió en este mundo terrenal solo para hacer el bien.” Estas atinadas palabras describen y resumen la vida de este médico ejemplar que falleció en diciembre del 1974.