“Dedicamos esta bienal a la formación integral por el apoyo de las artes”

Estimular el desarrollo creativo de jóvenes con inclinaciones coreográficas, fomentar el estudio, valoración y conservación del repertorio clásico tradicional universal, impulsar la unidad y la interrelación de las academias y agrupaciones de danza nacional e internacional, son algunos de los objetivos de la VIII Bienal Internacional de Ballet y Coreografía, a celebrarse del 1 al 5 de marzo del 2017 en esta ciudad. El Concurso se afianza recibiendo la visita de profesionales de la danza de Cuba, Puerto Rico, México, Colombia, Chile, Francia, España, Estados Unidos, entre otros países, por lo que Alfa Rodríguez, presidenta de la bienal, y la cubana Ana Julia Bermúdez, presidenta del jurado, exhortan no solamente a los especialistas de la danza sino al público general a integrarse a sus actividades, que además de concursos, ofrece talleres formativos en diferentes áreas de las artes, clases magistrales, conferencias y galas artísticas.

¿Qué trae el festival de ballet en esta nueva versión?

Esta es la octava edición del festival, ya son 13 años que tiene el evento haciéndose, en la cuarta ya se convirtió en internacional. Hemos tenido la presencia de muchas escuelas nacionales, no solamente de Santiago, sino de Santo Domingo en todo lo largo de lo que ha sido la trayectoria del proyecto. Desde la cuarta han venido especialistas y alumnos de diferentes países, entre los que podríamos citar Ecuador, Haití, Cuba, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Chile, Ecuador, una niña de Francia estuvo el año pasado también. El festival ha sido bastante amplio para lo que somos nosotros a nivel cultural, la respuesta que tenemos a nivel internacional ha sido bastante fuerte.



¿A quiénes está dirigido el concurso de ballet?

Hacemos un llamado para orientar y proponer no solamente a los especialistas de la danza, sino al público general a integrarse a las actividades de la bienal, que no solamente es el concurso sino que también ofrece talleres donde pueden participar personas vinculadas a la formación artística no solo en danza, sino en todas las especialidades de ballet, porque precisamente estamos dedicando esta octava bienal a la formación integral por el apoyo de las artes.



¿Cómo valoran el aporte que ha hecho la bienal en las anteriores ediciones?

Bueno, es un evento sin precedentes porque la cantidad de especialistas que vienen es uno de los aportes más valiosos que podemos hacer, porque siempre nos vemos obligados a salir del país a buscar especialistas y conocimientos porque dentro del país es muy escaso, y el hecho de que esta bienal nos permita favorecer a todo lo que es el alumnado, o los interesados, a los estudiantes de ballet y las diferentes dependencias artísticas en la ciudad, pienso que es un aporte bastante valioso. Independientemente de eso, lo que provoca como desarrollo cultural en esta ciudad es valioso, porque cosas como estas no la habíamos podido hacer en todos los años que tiene de desarrollo el ballet. Existe la bienal que celebra en artes plásticas el Centro León, pero en cuanto a las otras artes el esfuerzo que hace el festival de teatro es importante. Lo otro que tenemos es la bienal de ballet.



¿Cuáles son los concursos que tiene la bienal y qué se evalúa en ellos?

Tenemos un concurso de ballet clásico con varias categorías, para edades de ocho a 24 años; concurso de interpretación con una categoría de 7 a 10 años y otra de 11 a 14; también el concurso coreográfico, en varias categorías, que van desde los 15 a los 25 años. El jurado toma en cuenta el nivel técnico, el nivel artístico, el nivel de la coreografía y los aspectos básicos de una coreografía.



¿Qué recompensas hay para los ganadores, qué premios tienen?

Dentro de los premios tenemos en metálico para los primeros lugares y el gran premio que es el mejor alumno en el concurso; certificaciones a todos los participantes, medallas, trofeos y además becas con instituciones que se afilian a la bienal como dos escuelas en México, una que tenemos afiliada en Panamá, que están ofreciendo becas para cursos de verano, también hay becas en Filadelfia, además también tienen espectáculos dentro de lo que es el festival.



¿Y en cuanto a los talleres, qué novedades trae?

No solamente habrá talleres de formación clásica de ballet, sino taller de teatro, de vocalización y según los resultados del taller se pueden presentar en la última gala artística.



¿Cómo el público puede disfrutar de la bienal?

Tenemos la gala de apertura con instituciones invitadas para que participen con nosotros y en la gala de clausura, donde además participan los primeros lugares. El Ballet Nacional Dominicano siempre nos ha acompañado, entiendo que esta vez no será la excepción y, por supuesto, los mejores resultados que salgan de los talleres también se ponen dentro de la gala en el Gran Teatro del Cibao, donde se realizan todas las actividades.

Perspectiva

Tenemos 72 inscritos solos y 14 propuestas coreográficas al día de hoy, superando años anteriores, por lo que exhortamos a las personas a integrarse a la bienal y disfrutar de sus espectáculos”.

Objetivo

La bienal se realiza con el fin de desarrollar el ballet clásico, la creación de coreógrafos y formación de público. Yo creo que esas son las tres cosas fundamentales”.