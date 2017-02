(Décima cibaeña)

Le han dicho a Sonia Mateo

“Sai de aquí buena ladrona”

Y ella como leona

dijo “Fo que no te veo

Pajonú, come fideo

Que de cura no tiene na

Yo, en cambio, toy pegá

Rogelio tú ta muy loco

Manque beba agua de coco

Erej un saitapatrá”.

Nadie sabe ma que ella

De maicha veide y de Liga

“Nosotro vamo pa’rriba

Manque sigan laj querella.

Cada vej etoy ma bella

A pesai de mi sueidito

Que, fíjense, lo poquito

Que ni me aicansa pa aguita

La sed que tengo se quita

Con chicharrone y con frito.