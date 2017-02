Stephen Curry no participará en el concurso de tiros de tres

Stephen Curry superó los 200 triples en la victoria de Golden State Warriors ante Los Ángeles Clippers (133-120) y se convierte en el primer jugador de la historia en hacerlo durante cinco temporadas consecutivas.



Sin embargo, poco antes de su enésimo logro, tomó la decisión de no acudir al concurso de triples del Juego de las Estrellas que se celebrará el fin de semana del 17 al 19 en Nueva Orleans. “Lo hice seis veces ya, creo. Me dije a mí mismo que lo haría hasta que ganara y ya gané. Luego tuve que defenderlo ante Klay y me ganó. El fin de semana del Juego de las Estrellas coincide con un calendario flojo y quiero capitalizar eso lo máximo que pueda. Así que… fue una decisión difícil. Me encanta estar lanzando a canasta, sentirlo, estar conmigo mismo. Es muy divertido el estar ahí con las luces y la atmósfera y sólo tú en la duela”, confesó.



El armador comenzó el encuentro a un triple de los 200 anotados y sus primeros cuatro intentos acabaron con el esférico fuera del aro. A dos minutos para llegar al descanso, el armador rompió la marca para seguir llenando de logros su carrera.



“¿Lleva 200 ya?”, cuestionó Kevin Durant. Acumula 202 para ser exactos. “Es muy difícil, sobre todo cuando todo el mundo sabe que vas a tirar de tres. Su habilidad, mucha gente habla de él en cuanto a cómo ha cambiado el juego. Los jugadores más jóvenes quieren jugar como él, pero su habilidad es lo que le permite jugar como la hace. De la manera en la que controla la pelota con las manos, sus lanzamientos, sus pases, tiene esos fundamentos del basquetbol que se aprenden de pequeño”, prosiguió.



Con 1,793 triples, Curry es el décimo segundo máximo anotador desde el perímetro de la historia, algo que lleva con toda tranquilidad, tanta que decidió no acudir al concurso de triples en el Juego de las Estrellas y tratar de vengar la victoria de Klay Thompson el año pasado en Toronto.