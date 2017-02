Zoe Saldaña tiene mucho trabajo en Hollywood

Acercándose a sus 39 años, la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña interpretará a una asesina en el filme de acción Hummingbird, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Los directores suecos Fredrik Akerström y Marcus Kryler se pondrán al frente de esta película cuyo guion, escrito por John McClain, figuró en la “lista negra” de Hollywood (un catálogo anual de los mejores proyectos todavía sin producir).



Las primeras informaciones apuntan a que la historia de Hummingbird se asemejará a la de Lucy (2014), el thriller de Luc Besson que protagonizó Scarlett Johansson.



En el caso de Hummingbird, el argumento girará en torno a una asesina que debe averiguar su verdadera identidad. Zoe Saldaña acaba de estrenar Live By Night, la última película de Ben Affleck que retoma el espíritu del cine negro clásico, y en 2016 también participó en Star Trek Beyond.



De cara al futuro más inmediato, Saldaña dejará su huella en Guardians of the Galaxy Vol. 2, la secuela de la popular cinta de Marvel; así como en las cuatro películas que darán continuidad a Avatar (2009), la ambiciosa película de fantasía y ciencia-ficción de James Cameron.



La película original del 2009 se centró en el conflicto entre la Administración de Desarrollo de los Recursos dirigida por humanos y la raza de piel azul Na’vi, de Pandora. Las secuelas explorarán los otros ambientes y culturas de ese mundo.



Las cuatro secuelas se filmarían de manera simultánea. Los guiones están casi listos y el rodaje con los actores principales, que incluyen a Sam Worthington y Zoe Saldaña, comenzaría a principios del 2017.

Trabajan en una serie de libros sobre “Avatar”

Aunque la saga del realizador James Cameron se mantiene como el mayor éxito de taquilla de todos los tiempos, con una recaudación de 2,800 millones de dólares en la taquilla mundial, Avatar ha estado mayormente fuera del ruedo cultural, excepto por una exhibición rodante y un espectáculo de Cirque du Soleil. Walt Disney World tiene previsto inaugurar un mundo de Avatar en el 2017, mientras que Dark Horse Comics trabaja en una serie de libros de historietas basada en los filmes.