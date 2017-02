Patriots arrebatan el Super Bowl de 2017 a los Falcons

Tom Brady, Bill Belichick y los New England Patriots lo hicieron de nuevo en el Super Bowl de la NFL al superar 34-28 a los Falcons de Atlanta gracias a un épico regreso.



Abajo por 28-3 a finales del tercer periodo, Brady y los suyos borraron el mayor déficit en la historia del juego para, primero empatar el marcador a 28 y enviar el juego a tiempo extra, antes de anotar un touchdown en la primera serie del suplementario para derrotar a los Atlanta Falcons y conseguir un inédito quinto anillo de Super Bowl para la posición de mariscal de campo.



Nunca antes en la historia del Super Bowl se había remontado una diferencia mayor a 10 puntos, ni tampoco se había definido antes en tiempo extra un Super Bowl.



Brady completó 43 de 62 pases para 466 yardas --nueva marca en el Super Bowl-- y lanzó dos touchdowns. También lanzó una intercepción, la cual fue devuelta 82 yardas en sentido contrario por el esquinero Robert Alford para la primera “pick-six” en la carrera de postemporada del futuro miembro del Salón de la Fama.



Séptimo triunfo de Belichick

Para Belichick, se trató de su séptimo triunfo en un Super Bowl, quinto como entrenador en jefe luego de obtener dos anillos como coordinador defensivo de los New York Giants.



Además, se trata de la segunda ocasión en que Belichick derrotó a su contraparte en el partido grande. En el Super Bowl XLIX, los Patriots derrotaron a los Seattle Seahawks, quienes contaban entonces con Dan Quinn, actual entrenador en jefe de Atlanta, como coordinador defensivo.



Una salida espectacular de Matt Ryan, nombrado por la noche de ayer como Jugador Más Valioso de la temporada, no bastó para asegurar un triunfo que

Atlanta parecía tener en el bolsillo. Ryan completó 17 de 23 envíos para 284 yardas y dos touchdowns sin intercepciones. Sin embargo, Atlanta no consiguió mover el ovoide de manera constante en la recta final del encuentro luego de moverse a placer campo abajo en los primeros tres periodos.



Y la defensiva que tuvo bajo asedio constante a Brady, capturándolo en cinco ocasiones, no encontró el modo de ponerle freno a la remontada de New England.



Con la victoria, Brady se convierte en el único mariscal de campo en la historia de la NFL con cinco anillos de Super Bowl, dejando atrás el empate que sostenía con Terry Bradshaw y Joe Montana, con cuatro. Brady fue nombrado el Jugador Más Valioso del partido, cuarta ocasión en que se hace con este reconocimiento en su carrera.



Lady Gaga se lució en el show de medio tiempo



Lady Gaga se dejó caer desde la parte más alta del NRG Stadium de Houston al comienzo del espectáculo de medio tiempo, en una presentación que tuvo sus más grandes éxitos y una temática de inclusión sin entrar en controversia política. Ante un país en los extremos en cuanto a política, la NFL tenía pocas ganas de un espectáculo que pudiera herir susceptibilidades, como lo hizo Beyonce con un mensaje de Black Power en la canción “Formation”.