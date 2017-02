Reales pactan con el pitcher Jason Hammel; será reemplazo de Yordano Ventura

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Reales sabían que iba a llegar el momento de dejar atrás el luto tras la súbita y trágica muerte de Yordano Ventura, para buscarle un reemplazante.

Eso es lo que Kansas City habría hecho con el derecho Jason Hammel, pactando un contrato de 16 millones de dólares y dos años, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones. La persona pidió no ser identificada debido a que el contrato aún depende de que se cumpla con el requisito del reconocimiento médico.

Hammel, de 34 años, debe tomar el puesto de Ventura en la rotación abridora. El dominicano de 25 años se mató el mes pasado en un accidente automovilístico en su natal República Dominicana.

Hammel viene de una campaña con marca de 15-10 y 3.83 de efectividad con los Cachorros de Chicago, campeones de la Serie Mundial. Cuenta con por lo menos 30 apariciones en cada una de la últimas tres temporadas.

Conoce bien a los Reales, ya que lanzó contra ellos cuando formó parte de Tampa Bay, Colorado, Baltimore y Oakland ante de incorporarse a los Cachorros. Y fue en 2014 con los Atléticos cuando Hammel entró como relevista ante Kansas City en el dramático juego de comodines que los Reales ganaron en 12 innings.

¿Quién más estaba en ese equipo de Oakland? El bateador designado Brandon Moss, quien fue presentado la semana pasada en el Kauffman Stadium tras firmar por 12 millones y dos años para reemplazar a Kendrys Morales en la alineación.

Los Reales habían previsto una rotación abridora encabezada por Ventura, Danny Duffy e Ian Kennedy al encarar la pretemporada. Jason Vargas vuelve tras una cirugía Tommy John que le costó casi toda la pasada temporada. El gerente general Dayton Moore había previsto que varios pitchers de la organización se disputasen la quinta plaza durante la primavera.

Todo ello se alteró cuando el auto de Ventura se estrelló en una carretera al noroeste de Santo Domingo. El pitcher, que firmó un contrato de 23 millones por cinco años poco antes del inicio de la campaña de 2015, murió en el acto.

Para la última plaza en la rotación, el equipo cuenta con hasta siete candidatos. El favorito es Nathan Karns, quien fue adquirido de Seattle en un canje por el jardinero Jarrod Dyson. También cuentan con Matt Strahm y Chris Young. Alex Mills, Miguel Almonte, Kyle Zimmer y Josh Staumont son jóvenes prospectos que precisarían de más fogueo en las menores.