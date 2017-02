El sector apartidista con mucha influencia en el gobierno de DM

06/02/2017 12:00 AM - Yanessi Espinal

Los funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina abarcan una diversidad de sectores políticos y sociales que incluye quince partidos, y otros grupos políticos, representantes de la sociedad civil, el sector empresarial y personas allegadas al presidente.



Aunque la mayoría de los cargos del Gobierno están en manos de los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no menos cierto es que carteras tan importantes como los ministerios de Economía, Energía y Minas y de Hacienda están encabezadas por profesionales de la sociedad civil y el empresariado.



Amplia presencia de la sociedad civil

La denominada sociedad civil ha tenido una amplia presencia en los gobiernos del presidente Medina, que inició en su gestión 2012-2016 y que se ha ampliado en el nuevo mandato.



La fuerte influencia de ese sector en el Gobierno se atribuye al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que aunque es un peledeísta de larga data se desarrolló profesionalmente en agrupaciones de la sociedad civil.



Se vinculan a organizaciones sociales no partidistas al ministro de Economía, Isidoro Santa, que fue directivo de Participación Ciudadana; el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, que también ocupó cargos diplomáticos en los gobiernos de Leonel Fernández; el director de Información, Análisis y Estrategia de la Presidencia (Diape), Ramón Tejada Holguín; Henry Molina, director del centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana; la directora de Procompetencia, Yolanda Martínez; la directora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, y Javier Cabreja asesor de esa entidad.



Empresarios en cargos clave

El presidente Medina ha confiado en manos de empresarios proyectos clave y simbólicos de sus gobiernos como la Nueva Barquita que dirige el empresario José Miguel González Cuadra. La Barquita ha sido una de las apuestas de la gestión de Medina y consistió en un proyecto para las familias de La Barquita que siempre fueron noticia en tiempos de lluvias por las inundaciones que sufría ese sector de la capital.



La política económica es otro renglón que el gobernante ha confiado a personas de su entorno político con vínculos en el sector empresarial, como es el caso del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, una figura con poca trayectoria política que mantuvo bajo perfil en el primer gobierno del presidente Medina, pero que fue designado en esa importante cartera en agosto del pasado año.



Otros empresarios con funciones clave en el Gobierno son el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, y el viceministro de Industria y Comercio para el sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), Ignacio Méndez. Medina ha dado una importancia capital al sector de la pequeña y mediana empresa al calificar ese renglón como la principal fuente de empleos.



Todos los aliados están en Gobierno

El PLD en su tiempo de gobierno ha sido generoso con sus aliados y todos siempre han ocupado cargos en el Gobierno.



De los últimos partidos que se unieron al PLD en las pasadas elecciones son el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que ha recibido una amplia cuota y el Partido Revolucionario Independiente (PRI), cuyo presidente, Trajano Santana, fue designado director de la Oficina de Derecho de Autor (Onda). También el presidente del partido Movimiento Democrático Alternativo (Moda), Emilio Rivas, fue nombrado director de Bienes Nacionales.



Los partidos que han conformado el Bloque Progresista durante los últimos procesos electorales están representados en el gobierno de Medina, muchos de ellos en las mismas posiciones en que fueron nombrados por Leonel Fernández.



También conservaron sus cargos en el Gobierno los reformistas que fueron expulsados por la dirigencia del Partido Reformista Social Cristiano y que formaron el Consejo Presidencial Balaguerista. De hecho, recientemente, Johnny Jones fue ratificado en la Liga Municipal Dominicana por el PLD impulsado por el sector del presidente Medina.



Pero la amplia participación que ha dado el gobierno de Medina a personas no vinculadas a los partidos políticos ha sido objeto de críticas en el PLD, que se ha quejado de que críticos de esa organización ahora desempeñen funciones públicas. l





Quejas

Palacio nacional En el PLD es común escuchar quejas de los dirigentes como que los miembros del Comité Político no están en el Palacio Nacional.





Aliados

de ahora y de antes En el Gobierno hay nuevos aliados, pero otros salieron, como la FNP, el PQDC y la APD.