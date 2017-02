Clubes acuáticos se quejan con patronato

07/02/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Los clubes de natación que operan en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte consideraron excesiva la medida de subir las cuotas mensuales por parte del patronato de esa instalación. El Club Acuático Titanes tiene una campaña en Twitter en la que alerta sobre una supuesta crisis en la natación del Distrito Nacional, porque, según esa entidad, el patronato le niega el acceso a las instalaciones.



Ayer elCaribe conversó con una persona ligada a la situación que pidió reserva de su nombre y reveló que hay diferentes puntos dentro de las protestas de los grupos que, dicho sea de paso, son afiliados a la Federación Dominicana de Natación (Fedona).

“Desde que el patronato tomó la administración del Centro Acuático, los cuatro equipos que nadan han tenido diferentes dificultades, porque le han aumentado la cuota que tenían cuando el patronato empezó, que era de 100 pesos mensuales y se la aumentaron a 300”, dijo la persona en cuestión. “A los adultos, que nadan en master, le están cobrando 600 y antes eran 300 pesos”.



Los clubes afectados por esta medida son, además de Titanes, Estrellas Marinas, Fénix de Santo Domingo, Acuatic Master, Escuela Nacional de Clavados y Nado Sincronizado. El presidente del patronato del Centro Acuático es el viceministro de Deportes, Marcos Díaz, y el administrador es Mario Aybar.



Pero los clubes no solo son afectados por el tema económico, también denuncian que las condiciones del Centro Acuático cada vez son peores. “Cuando asumieron a ellos le entregaron los carriles buenos, las pizarras, las bocinas, todo en perfecto estado, y ahora hay carriles dañados y las pizarras y las bocinas no funcionan”, apunta. “Los clubes del Distrito como el Naco y el Arroyo Hondo, que a pesar de tener piscinas, iban a nadar allá y tienen más de un año que no nadan por las condiciones”.

La petición de los grupos afectados

Los clubes denunciaron además que para tener acceso al Centro Acuático es necesario que cada grupo tenga tandas con al menos 25 nadadores y que si no cumplen ese requisito el patronato igual cobra las cuotas basadas en esa cantidad. Piden que se arribe a un acuerdo en el monto de las cuotas o que el patronato devuelva la instalación al Ministerio de Deportes (Miderec).