Piden a Medina no bajar línea a legisladores sobre el aborto

La Iglesia católica llamó ayer al presidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández a no bajar línea a sus legisladores, tras conocer las observaciones hechas al Código Penal, que despenaliza el aborto en sus tres causales. “Hacemos un llamado a los senadores para que actúen en auténtica y recta conciencia de saber que cualquiera de las tres causales que se presentan como justificación para aprobar esa ley del aborto son completamente en contra de la ética y la moral de la vida humana”, expresó monseñor Benito Ángeles, vicario episcopal de Santo Domingo Este.



La Iglesia manifestó su oposición a la despenalización del aborto, por lo tanto “consideramos que después de la concepción hay una vida humana”.



En tanto, monseñor Francisco Ozoria recordó que el papel fundamental de la Iglesia es defender la vida y de “ahí no nos va a sacar nadie, aunque aprueben el código con las tres causales que son cuando la vida de la madre corra peligro o en caso de violación o incesto”.



Aclaración



El padre Manuel Ruiz aclaró que la Iglesia siempre ha estado a favor de que se salve tanto la vida de la madre y de la criatura.



Sostuvo que en caso de que se haya hecho todo científicamente para salvar las dos vidas, no es punible cuando una de éstas se pierde.



“Ha habido confusión con el tema de que la Iglesia no quiere que se defienda la vida de la madre, eso quedó claro y aprobado así, que, si en una circunstancia límite y de emergencia, el médico tiene que hacer todo lo que científicamente esté a su alcance para salvar las dos vidas y si no se puede no es punible, pero el Código Penal fue afectado y se incluyen otras cosas que no se habían dicho”, dijo Ruiz.



Explicó que mientras los senadores están reunidos, la Iglesia ora para que Dios los ilumine.