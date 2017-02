Romeo será honrado en Premio Lo Nuestro

07/02/2017 12:00 AM - AP

El bachatero de origen dominicano Romeo Santos será honrado con un galardón especial: el Premio Lo Nuestro a la Excelencia Musical. El ex vocalista del grupo Aventura será reconocido en la ceremonia del 23 de febrero por una “carrera musical extraordinaria y las contribuciones que ha hecho” a la música latina, anunció la cadena Univision, organizadora del evento. “El Rey de la Bachata” también estrenará en la gala un nuevo sencillo, cuyo título no fue revelado, pero se cree que se llamará “Héroe Favorito”, de acuerdo a las expectativas que ha ido creando el artistas desde sus redes sociales.



La ceremonia del Premio Lo Nuestro será transmitida en vivo por Univision y Univision Now desde el AmericanAirlines Arena en Miami. Será la primera vez que Julión Álvarez actúe en estos premios. Los ganadores de la última temporada de “La Banda”, CNCO, también subirán al escenario para deleitar al público, junto con Reik, Thalía, De La Ghetto, J Balvin, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Luis Coronel, Juanes, Prince Royce y Carlos Vives. CNCO debutó el año pasado en Premio Lo Nuestro y ahora regresa por primera vez como nominado. El cantante urbano y compositor De La Ghetto, en tanto, compartirá escenario con Thalía en el tema “Todavía te quiero”, mientras que los mexicanos Reik presentarán su éxito “Qué gano olvidándote”.

Los artistas más nominados del galardón

Con siete menciones cada uno, La Banda Sinaloense MS, de Sergio Lizárraga y el cantante de música urbana Wisin encabezan la lista de nominados. Les siguen con seis nominaciones Enrique Iglesias, Nicky Jam, Daddy Yankee y Gente de Zona, y con cinco Carlos Vives, Farruko y Yandel. La lista de nominados es elaborada en base a información suministrada por Mediabase, Big Champagne y Buzz Angle Music.