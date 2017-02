Sin comentarios

Jeffrey Sachs es un reconocido economista de centro-izquierda, de la universidad de Columbia. Su análisis de la actual situación de las sociedades occidentales tiene relevancia para nuestro país, debido a que enfrentamos retos muy similares, a pesar de la diferencia en niveles económicos. A continuación algunos de los señalamientos de Sachs, en un conservatorio con el Director del Instituto de Estudios Avanzados, de Varsovia. Nuestros comentarios están indicados por las siglas FAN.



SACHS: “Creo que las sociedades (occidentales) en general están muy divididas...no estamos viendo un triunfo aplastante del populismo, pero mas bien profundas divisiones sociales...”



FAN: Hemos reiterado que la globalización, entendida como una ideología de un mundo sin fronteras, ha terminado fragmentado las sociedades.



SACHS: “Un mundo sin fronteras es claramente poco realista. Si se permitiera a las personas moverse, sin hacerles preguntas, probablemente 1 billón de personas se movería alrededor del planeta en cinco años, con muchos viniendo a Europa o Estados Unidos. Ninguna sociedad toleraría incluso una fracción de ese flujo...”



FAN: Las cantidades cuentan. Hace unos años, un activista nos interrumpió durante una charla en Moca, gritando: “Ud. es un racista, pues no dice nada de los peloteros cubanos que están en San Francisco de Macorís.” A quien contesté: “Ud. se equivoca. Si hubieran cientos de miles de peloteros cubanos en San Francisco, yo estaría expresando las mismas reservas.”



SACHS: “...Los países (escandinavos) tienen una posición envidiable, en términos de niveles de vida, justicia social y oportunidades... lo más pertinente es que los populistas escandinavos reclaman una social democracia, pero de daneses, suecos o noruegos solamente. Ellos desean su sociedad; simplemente, no quieren mas recién llegados. Por lo que es explícitamente (un asunto) contra la inmigración – esencialmente un reflejo demográfico y cultural.”



FAN: Y es que cuando una sociedad recibe inmigrantes en cantidades moderadas, estos pueden ser absorbidos y enriquecer la sociedad receptora. Pero cuando las cantidades se desbordan, los recién llegados impondrán sus creencias y modo de vida a la sociedad receptora, cambiando su identidad y su esencia, resultado de siglos de historia.

SACHS:”...una migración a gran escala tiene consecuencias distributivas. Por lo tanto, cuando la gente dice que estaremos mejor (con la inmigración). ¿Quiénes estarán mejor? Muchas personas de baja calificación, clase obrera, y menos educadas ciertamente no estarán mejor ...”



SACHS: “...hay 11 millones de indocumentados mexicanos en Estados Unidos... Aquellos que (los contratan) no se preocupan por las consecuencias... Es la arrogancia de la clase profesional o de negocios en los Estados Unidos. No piensan en las consecuencias para los trabajadores menos calificados ...”



SACHS: “Sí, una enorme desigualdad, erosión de los servicios públicos y la corrupción política son parte del contexto local en los Estados Unidos...”



FAN: ¿ Habla de nuestro país? Sin Comentarios.