Anuncian ganadores de Premios Funglode

08/02/2017 12:00 AM - El Caribe

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) revelaron la lista de ganadores de los Premios Funglode/GFDD2016, correspondientes a las categorías Fotografía, Novela, Ensayo, Poesía y Periodismo. Marco Herrera; director ejecutivo de Funglode, Catherine Florentino, directora de los Premios; Cecilia García, abogada notoria, y miembros del jurado, informaron que se recibió un total de 104 obras, entre las que habían 14 en poesía, siete en ensayos; 67 conjuntos fotográficos, cinco novelas y 11 reportajes periodísticos.



Los galardonados en los tres primeros lugares de casi todas las categorías obtendrán premios en metálico que oscilan desde los RD$30,000.00 hasta los RD$150,000.00. La ceremonia de premiación se efectuará en marzo de este año.



Los ganadores del Premio de Periodismo “Rafael Herrera” fueron: “Paseo cultural”, por Mayra Pérez Castillo, del periódico Listín Diario; “Era de Trujillo a 55 años”, por Héctor Francisco Minaya Rosario, del diario El Nacional; “Las Emergencias en emergencia”, por Doris Pantaleón, también del Listín Diario.



El premio único de novela “Federico García Godoy” lo recibió “Nada humano me es ajeno”, de Hyden Carrón Namnún. Mientras que el de poesía “Pedro Mir” lo obtuvo “Presas de la inmediatez”, de Nan Chevalier.



Con el Premio de Fotografía “Abelardo Rodríguez Urdaneta” se alzaron “Arcoíris urbano, de Pedro Farías Nardi, en la categoría A color; “No quiero foto”, por Francisco Fortunato, en el renglón Blanco y Negro; y “Cero libertad de expresión”, en la sección Digital creativa.



El premio de ensayo “Pedro Francisco Bonó” fue declarado como desierto y el del público lo recibió “Mirada”, de Denny Pérez Matos.

Menciones, finalistas y jurado del premio

Recibieron mención de honor en el premio de periodismo, Ana Mateo, Adriana Peguero y Carmen Teresa Guzmán; y quedaron como finalistas en el de fotografía David Soto y Nehemías Alvino Castro (con dos propuestas). El jurado estuvo compuesto por José Frank Rosario, Eugenio García, Franklin Gutiérrez, y José Acosta, de Estados Unidos; Danilo Manera, de Italia, y los dominicanos Soledad Álvarez,Luis Beiro, Carlos Acero Ruiz, Mayra Johnson, Domingo Batista, Mario Rivadulla, José Báez, Emilia Pereyra y Pedro Antonio Valdez.