Correo de los lectores

Ponderaciones a Zorrilla



Distinguido señor director: He dicho en ocasiones, y lo reitero ahora, que a los analistas políticos, politólogos, comunicadores, líderes de opinión, como se dice últimamente o, como se les quiera llamar, como que no les gusta mucho hablar, analizar y ponderar sobre dirigentes y líderes políticos de los llamados partidos minoritarios, alternativos o emergentes. Y si lo hacen es con desdén y menosprecio.



Sin embargo, entre éstos, hay algunos hombres y mujeres que bien se merecen ser ponderados y que se les dé seguimiento a su accionar. Es el caso del general ® Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, presidente del Partido Cívico Renovador (PCR) y Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE).



Hombre de múltiples ocupaciones y responsabilidades, y con todas cumple a cabalidad y con eficiencia. El general Zorrilla Ozuna desarrolla un laborantismo arduo, tenaz, persistente, tanto en su entidad partidaria, el PCR, como en la institución gubernamental que dirige. Además, presta atención y da resuelto apoyo a la Fundación Sila Ozuna, la cual constituyó en honor a su extinta madre y que dirige su esposa, la señora Roxanna González de Zorrilla.



Mantiene constante activismo ofreciendo charlas y conferencias, dirigidas principalmente a la juventud, y que versan sobre las guerras y los procesos independentistas, de lo cual se ha erigido en un especialista ya que es un fervoroso estudioso de nuestra historia.

Como funcionario público, el hombre es reiterativo en cuanto a que en el Inespre realiza la gestión que le es posible de acuerdo a las circunstancias, no la gestión que él quisiera y para lo cual no escatima esfuerzos.



Supervisa de manera directa y permanente las tareas y ejecutorias que les son encomendadas a sus subalternos, tanto en el Partido como en la institución pública, sin mezclar ni confundir nunca los roles. Hombre disciplinado (como todo buen guardia), laborioso, solidario. De gran proyección y magnífica perspectiva.



Invito a que se le dé seguimiento al accionar de este dirigente político y comunitario, de este activista social, y al discurrir del tiempo se verá que he estado en lo cierto. No planteo ni sugiero en modo alguno que Zorrilla Ozuna es un mesías, un superdotado, nada de eso; solo que hay que reconocer que hay hombres y mujeres que sobresalen del común, Zorrilla Ozuna es de esos. Todo cuanto aquí he manifestado responde a la verdad pura, monda y lironda.

Atentamente

JOSE VICENTE CALDERON R.