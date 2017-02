“El sancristobalense ha cargado con el lastre de la figura de Trujillo”

El alcalde de San Cristóbal, Nelson Guillén, dijo que sus planes para transformar ese municipio van mucho más allá de las labores propias de las alcaldías como la recogida de basura o la construcción de aceras y contenes. La gran meta de Guillén es quitarle a los sancristobalenses el estigma que cargan históricamente por ser esa provincia la cuna del dictador Rafael Leonidas Trujillo.



“Al sancristobalense lo han hecho cargar con el lastre de Trujillo, pero Trujillo no gobernó solo, Trujillo gobernó con mucha gente de todos lados, pero el lastre del trujillismo se le ha dejado a San Cristóbal y a San Cristóbal la han dejado separada de los niveles de desarrollo que se observan en otros lados”, expresó. Como parte de esos planes para levantar el orgullo de los habitantes de ese municipio, Guillén tiene en carpeta transformar el parque ubicado frente a la iglesia municipal en “La Plaza de la Libertad”.



La historia de ese parque nace cuando Trujillo quiso trasladar el caballo que tenía en la entrada de la ciudad de San Cristóbal al frente de la iglesia municipal, pero no tuvo tiempo porque en el ínterin fue ajusticiado, por lo que el pedestal que se hizo para esos fines no fue utilizado para hacer honor a la música típica.



“Esa idea fue promovida por Emilio Rodríguez Demorizi que decía que ningún pueblo dio tanto en la lucha por la libertad como el pueblo de San Cristóbal, pero eso la gente no lo sabe y por eso nosotros tenemos que devolver esos valores para que la gente conozca su historia y ese es uno de los compromisos que tengo”, expresó. Dijo que trabajará para que los sancristobalenses se sientan orgullosos no solo del presente sino del pasado y de sus antepasados.



Dijo que como oriundo de San Cristóbal se siente profundamente lastimado cuando observa que sus compueblanos han perdido el orgullo. “El sancristobalense era comprometido con su país, pero el sancristobalense ha estado caminando con la cabeza hacia abajo, yo quiere un San Cristóbal digno, orgulloso y que revivamos”, dijo.



Guillén hizo su exposición sobre ese y otros temas entrevistado en el Almuerzo Semana de elCaribe. Y el tema del estigma trujillista surgió de una pregunta del director, Osvaldo Santana, sobre cuál sería el sello que gustaría dejarle a San Cristóbal de su gestión como alcalde.



En la entrevista participaron, además, el subdirector, Héctor Linares; el jefe de Redacción, Héctor Marte, y la editora del portal, Sandra Guzmán. Guillén estuvo acompañado de tres funcionarios de la alcaldía de San Cristóbal. Se trata de Leonardo Reynoso, secretario general; Oliver Santos, tesorero, y Casimiro Toledo, director financiero.



“Haremos una ruta turística”



En menos de seis meses que lleva al frente de la alcaldía de esa ciudad, Guillén dijo que ya ha rescatado la limpieza y que ahora concentrará sus esfuerzos en recuperar los espacios turísticos que están abandonados para hacer el municipio atractivo.

Guillén informó que como parte de esa política el próximo viernes tendrá la primera reunión con las autoridades del Ministerio de Turismo para evaluar el potencial turístico de San Cristóbal. “Nosotros tenemos en San Cristóbal, montañas, la temperatura de Jarabacoa se puede conseguir en San Cristóbal a solo 35 minutos en la parte noreste”, resaltó. Dijo que junto a la comisión del Ministerio de Turismo será evaluada la Casa Caoba y las cavernas, por la riqueza histórica que encierran.



“Pensamos hacer una ruta turística en San Cristóbal que le permita ver a los visitantes la iglesia que tiene murales de José Vela Zanetti, la casa del cerro una de las casas de Trujillo, la Casa Caoba que la vamos a rehabilitar y Las Cuevas”, dijo. Informó que ha logrado implementar una estrategia de ahorro e inversión inteligente de los recursos que han permitido el rescate de esa ciudad que dice encontró colapsada.



“No he podido nombrar compañeros”



Guillén dijo que encontró varios problemas en la alcaldía que dejó la gestión anterior, pero que lo más complicado hasta ahora ha sido con el personal porque no ha podido hacer cancelaciones para nombrar a los de su partido. Dijo que uno de esos problemas lo genera la propia ley municipal porque consigna solo el 25% del presupuesto para la contratación de personal que representan seis millones casi 400 mil pesos mensuales.



“Es la situación que más problemas políticos nos crea porque el 70% de los recursos destinados al personal se va entre regidores, licencias médicas permanentes y pensiones”, se quejó. El 30% restante de los recursos se utiliza para el pago al personal activo y el área de servicios y hay un 30% de esos empleados que tienen más de 70 años. “No tengo espacio para nombrar a los compañeros del PLD y para renovar una nómina que está llena de ancianos porque no podemos cancelarlos para darle las prestaciones porque no tenemos, ni tampoco cancelarlos porque sería una injusticia cancelar a personas con más de 70 años de edad”, reflexionó Guillén.



Presupuesto es de 28 millones de pesos



El presupuesto que tiene la alcaldía de San Cristóbal es de 28 millones de pesos mensuales, 25 asignados del presupuesto nacional y tres millones por conceptos de arbitrios. Dijo que de esa cantidad destinan 6 millones 400 mil pesos para gasto de nómina; siete millones de pesos para la recogida de basura y la administración del vertedero, diez para inversión y siete millones para los diversos servicios que se ofrecen.

Aceras y contenes para las comunidades densas

El alcalde de San Cristóbal dijo que construyen aceras y contenes en las zonas de alta densidad poblacional y de sectores que han sido levantados en áreas que no tienen calles. Dijo que también trabajan en la construcción y recuperación de parques y canchas deportivas. Explicó que de esas obras se están construyendo 17 como parte del presupuesto participativo. Dijo que algunas de esas obras se inician en marzo de este año y todas serán finalizadas en diciembre de este año. Dijo que ya han convocado a los representantes de 20 sectores más de ese municipio para continuar ampliando el presupuesto participativo entre 25 y 30 sectores adicionales. Nelson Guillén dijo que una obra prioritaria de San Cristóbal es la ampliación y recuperación del mercado central de ese municipio. “Ese mercado se ha ido ampliando para el centro de la ciudad y ya hay calles en las que los vehículos no entran porque las casetas han tomado calles y aceras”, dijo. “Ese es nuestro principal objetivo después de la basura”, aseguró el alcalde de San Cristóbal.

“Los ayuntamientos son una farsa bien vendida”

Desde la óptica del alcalde de San Cristóbal las alcaldías son una farsa en el país por su limitada capacidad de acción a pesar de las grandes demandas que tienen. “Si no se tienen los recursos que se necesitan hay objetivos que se concibieron al crear esas instituciones que no pueden darse, entonces hay una ley que establece un porcentaje para los ayuntamientos (10% del Presupuesto) que tampoco puede aplicarse porque es otra farsa”, se quejó. Dijo que hay una corriente de alcaldes que procuran cambiar la ley para que se destinen más recursos a los servicios en lugar del renglón de las inversiones. Sostuvo que en las reuniones todos los alcaldes se quejan de las restricciones que les impone la ley. Sobre la Liga Municipal Dominicana, Nelson Guillén sostuvo que es partidario de que ese organismo sea convertido en un Instituto de Formación Municipal para que forme a los servidores de los distintos ayuntamientos del país. Igualmente, valoró el trabajo que ha realizado su actual secretario general, Johnny Jones, por no haber generado escándalos en su gestión.

Vertedero

Los desechos hospitalarios no son competencia de la alcaldía y hubo empleados que hasta llegaron a clavarse con jeringas”

Río Nigua

Mientras estamos pensando en salvar el río Nigua, Medio Ambiente está permitiendo camiones para sacar materiales”

Autoridades

El ministro de Medio Ambiente cambió a un coronel por un civil, pero el civil que mandó resultó peor porque ahora sacan más material”