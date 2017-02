Pavel Núñez, buscando nuevos horizontes

El cantante y compositor Pavel Núñez aseguró que la música se encuentra actualmente en un proceso de transición y que tomará tiempo alcanzar nuevos horizontes. El intérprete realizó dichas declaraciones durante el anuncio de su próximo concierto “PaveLove”, el cual se realizará en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua el 14 de febrero, bajo la producción de Big Show Pro, Big Band Entertainment y Rjohanna Santana.



El intérprete de “Viene gente” aprovechó la ocasión para presentar los músicos que les acompañarán, como son Rafa Payán en la guitarra, Guy Frómeta como baterista, David Vázquez en el bajo, Álvaro Dinzey (teclado), Misael Mañón en los coros y metales, bajo la dirección de Patricio Bonilla, entre otros. Además, aseguró que por tratarse de una noche en la que se celebra el amor y la amistad, el espectáculo contará con algunas sorpresas.



Agregó que actualmente vive su mejor momento musical, definiendo como mágicos los resultados de su producción “De mis insomnios” la cual presentó en mercados como España, México, Miami, Puerto Rico y New York, donde este año agotó giras de conciertos.



Durante el encuentro, el también compositor dijo a los medios que los documentos de separación de su esposa, Laura Raquel Pichardo, podrían salir la próxima semana y que actualmente está “felizmente soltero”.



Sobre cómo pasaría el Día del amor y la amistad, expresó: “Lo pasaré cantando con todos ustedes”, pero al preguntársele por compañía sentimental, dijo: “a mi pareja, nada, que busque oficios… yo tengo que cantar esa noche. Si consigo una pareja de aquí a allá, me la llevo”.



La publicación de estas declaraciones generó descontento en el artista, quien vía Instagram salió a defenderse alegando que dichos comentarios fueron en tono jocoso y que no hacía referencia a nadie en específico, en especial a su ex pareja; y que a sus palabras no les dieron el uso adecuado. “Mis palabras no fueron usadas con la intención que fueron dichas”, puntualizó.