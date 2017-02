Razones para visitar Bahía de las Águilas en San Valentín

Se acerca el Día de San Valentín, una celebración en la que muchas parejas buscan hacer la diferencia para que su “media naranja” se sienta más amada que nunca. Para esos que quieren salir de la monotonía, y hacer del próximo 14 de febrero una celebración de amor inolvidable, un viaje a Bahía de las Águilas, en la provincia Pedernales, es una buena opción.



Para muchos se trata de la playa más hermosa de República Dominicana y una de las mejores del mundo... Y no es para menos, ya que en sus condiciones naturales sobresalen sus finas arenas blancas, aguas poco profundas color verde turquesa, donde una impresionante barrera de arrecifes coralinos, en perfecto estado de preservación, llevan a sus visitantes al asombro total.



Por sus frágiles ecosistemas es un área celosamente protegida, ya que es parte integral del Parque Nacional Jaragua. Bahía de las Águilas es una playa virgen, donde se puede disfrutar la naturaleza en su más puro estado natural. Allí predomina una fauna marina y una flora costera con los más bellos atractivos.



Si te atreves a vivir la aventura de Bahía de las Águilas junto a tu pareja, quedarás prendado de una belleza totalmente virginal. Al arribar a este destino podrás ser protagonista de la vista de una de las 130 especies de aves que habitan la zona. Según el Ministerio de Medio Ambiente, 10 especies son endémicas; mientras que 76 son residentes y 47 son migratorias. Todo esto se encuentra en tan solo 1,374 kilómetros cuadrados que conforman el área protegida.



No solo la naturaleza se hace presente en este parque, establecido en 1983; la cultura también juega un rol importante, puesto que se han encontrado yacimientos arqueológicos que datan del origen prehispánico, donde se registraron importantes asentamientos indígenas. Ejemplo de esto son las cavernas La Poza, El Guanal y Mongó, donde aún se pueden ver las pictografías realizadas por los taínos.



Vive una experiencia única



Existen muchas razones para aventurarse a celebrar el Día del Amor en Bahía de la Águilas, lo que hará que esta experiencia con tu pareja sea memorable.



1- Privacidad. La playa de Bahía de las Águilas generalmente es un lugar tranquilo, en donde no hay multitud de personas a lo largo de los 37 kilómetros de longitud que tiene esta playa, lo que causa la impresión de tener ese hermoso paraíso solo para los dos.



2- Aguas limpias . Lo cristalino de las aguas de esta mágica playa es uno de los atractivos que no deja de sorprender a los turistas nacionales y extranjeros, que van una y otra vez a visitar este destino.



3- Un paisaje de ensueño. Bahía de las Águilas posee una de las playas más hermosas del mundo. El azul turquesa del mar, la fina arena blanca y los colores de las montañas, que aún se conservan en su estado natural, proporcionan a los visitantes una vista panorámica de difícil comparación con otros lugares.



4- Buena gastronomía. En el pueblo de Pedernales y los parajes que están próximos a esta playa hay pequeños restaurantes donde se puede almorzar desde un plato de pescado con moro, hasta unas langostas marinas con tostones. El lambí y el pulpo también forman parte de la oferta gastronómica de los restaurantes.



5- Hospedaje. Los hoteles en la zona de Pedernales y Cabo Rojo ofrecen una alternativa diferente al tradicional resort. Los hoteles son acogedores y también son lugares que ofrecen mucha privacidad, ya que generalmente no hay muchos huéspedes.



6-Más que sol y arena. La ubicación de Bahía de las Águilas ofrece la oportunidad a sus visitantes, no solo de disfrutar del sol y la playa, sino que pueden practicar deportes como senderismo o dar un paseo en bote a lo largo de toda la costa.



7- Viaje práctico. Muchas parejas, antes de hacer el viaje lo pensarían, ya que realmente Bahía de las Águilas está un poco distante, unas cinco horas de camino; sin embargo, hay muchos tours operadores, como por ejemplo Ata excursiones, que ofrecen paquetes a precios asequibles y llevan a los excursionistas en avión en solo 45 minutos, para que disfruten del día, y al final de la tarde pueden estar de vuelta en la ciudad.



8- Especies marinas. En sus aguas abundan los corales, las estrellas de mar, las gorgonias (invertebrados marinos que parecen esqueletos de arbustos) y las praderas marinas. En ocasiones es posible ver tortugas carey, pues se dice que en esta playa se encuentra el mayor anidamiento del Caribe y la mayor cantidad de careyes jóvenes del mundo.



Febrero recién empieza, así que las parejas que se animen vivir un 14 de febrero diferente cuentan con un tiempo prudente para a planificarse y hacer de ese viaje una experiencia inolvidable.

Saber

Está prohibido construir algún complejo hotelero en las inmediaciones de esta playa, por lo tanto es una zona considerada libre de contaminación.

Dato

Arribando a la entrada que te lleva a Bahía de las Águilas puedes hacer el recorrido de dos maneras: vía mar, donde puedes contratar una lancha o yola que te llevará por toda la costa a la playa, o si lo prefieres puedes hacer el recorrido por tierra. Necesitarás un vehículo todoterreno.