¿Verdades? (2 de 2)

08/02/2017 12:00 AM - Claudia Fernández Lerebours

Cuando calificamos la oposición total al aborto como posición “medieval”, es porque identificamos dogmatismo religioso con la oscurantista Edad Media. Irónicamente, esa posición no corresponde al Medioevo. Para el principal teólogo cristiano medieval, Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, la “animación” humana ocurría 40 días después de la concepción. ¿De dónde vinieron entonces la idea de que la vida comienza en el momento de la concepción y oposición total al aborto (de eso no se habla tampoco en la Biblia)? Fue un “dictamen” del papa Pío IX en el año 1869. Es decir, no es un dogma cristiano original, sino tardío; se falta a la verdad promoviéndolo como tal. Y mientras la mayoría de las naciones lo han superado, nosotros aun bregamos con él.