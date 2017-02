Enrique De Mora: “vender es como enamorarse”

El autor del libro “Seduce y venderás”, durante una charla ofrecida al Departamento de Ventas y Mercadeo de Multimedios del Caribe, dijo que para vender, primero hay que crear la necesidad al cliente y apelar a lo emocional. El conferencista y escritor de origen español, Enrique De Mora, dijo en su charla que vender tiene mucho que ver con el arte de seducir, porque “primero hay que conquistar a los posibles clientes e informarse sobre ellos, para anticiparse a sus preguntas y ser capaz de transformar un no, en un sí. Se trata de saber crear la necesidad en el cliente sin parecer estar descaradamente interesado en ello”.



Basándose en su libro, “Seduce y venderás” , el cual escribió junto a Sara Villegas, y que saldrá a la venta vía Amazon el próximo 14 de este mes, explicó que cuando se intenta vender un producto hay que apelar a las emociones del cliente como cuando queremos conquistar a la persona que nos gusta, pues la relación amorosa -humana y la relación empresa-cliente tiene un denominador común: las emociones como herramienta de seducción, con lo que se logrará que el cliente compre el producto y, por supuesto, vender más.



Dijo que otro punto importante antes de lanzarnos a seducir y conquistar clientes, es saber y conocer qué se le va a ofrecer, teniendo claro cuál es nuestro producto y el posicionamiento del mismo, es decir, lo que las personas piensan sobre lo que se le está ofertando.



“Brindar seguridad al cliente cuando se trata de venderle algo debe ser el objetivo de cualquier empresa para maximizar los beneficios potenciales de la marca y de la empresa”, dijo Enrique De Mora.



Para De Mora, uno de los principales errores que cometen los vendedores es que cuando ya “tienen el cliente” se olvidan de crear la fidelización con ellos, porque dedican todas las energías a buscar otros compradores. Aclara que una vez vendemos nuestro producto o servicio debemos continuar seduciendo a nuestro cliente para lograr que se quede con nosotros. “Se trata de personalizar, de darle un buen servicio de atención al cliente cuando lo necesite, proponer ofertas exclusivas según sus necesidades, en definitiva, que se sienta importante y bien atendido”, explicó. Otras de las fallas que resalta De Mora en un vendedor, son no tener claro lo que se va a vender; no perseverar en el momento en que te digan varias veces “no”, y retirarte por miedo. Además, señaló que no recurrir al marketing digital, con el uso de las redes sociales, es un fracaso “espectacular”. También expresó que la fórmula infalible para que un producto vuelva a ser competitivo en el mercado y deje de decrecer en ventas, es la innovación. “Desde un cambio en el envase, hasta una variación en la comunicación suele resultar un salvavidas”, dijo De Mora.