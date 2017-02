El Metropolitan a nuestros pies

Los amantes de la ópera, un género que gana aficionados en el país, no tienen necesidad de viajar a Nueva York para asistir a una velada del más alto nivel en el Metropolitan; ni a Convent Garden en Londres, al Teatro Colón en Buenos Aires, al palacio de la Ópera en París, ni a la Scala de Milán. Pueden disfrutar de los más grandes y espectaculares eventos operísticos en vivo desde el Metropolitan sentados en una cómoda butaca en una sala de Caribbean Cinema en esta capital al módico precio que se paga para ver cualquier filme mediocre.



Me escribe un amante de Rigoletto, de Verdi, a quien Bella figlia dell´amore”, el fascinante cuarteto de la escena final del tercer acto, lo atrapó para siempre. Ese pasaje es realmente estremecedor ya que uno de los personajes centrales del drama, el Duque de Mantua (tenor), debe cantar todo el tiempo en registro agudo y mantenerse así por encima de las otras tres voces de barítono (el jorobado bufón Rigoletto), soprano (Gilda, su hija) y contralto (Maddalena). La pieza es una de las más celebradas del repertorio verdiano, debido a que esas cuatro voces se fusionan excepcionalmente al final de la melodía hasta formar un todo pleno de fuerza sobrecogedora.



Los biógrafos de Verdi aseguran que el escritor francés Víctor Hugo, autor del drama “Le roi s´amusse”, en que se basa el guion de la obra, después de asistir a una de las primeras representaciones de Rigoletto le confió a Verdi su admiración y envidia, por haber logrado que cuatro voces diferentes, cantando a la vez y expresando sentimientos diferentes, pudieran compenetrarse con tanta belleza y perfección, algo que a su juicio no resulta posible de alcanzar en una obra teatral.



Aunque Rigoletto no figura en el programa de la temporada actual del Metropolitan, están en el cartel otras grandes obras del parnaso lírico para disfrute pleno de los amantes de ese género inigualable. La meca de la ópera a nuestros pies.