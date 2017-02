Crea el ambiente perfecto para celebrar San Valentín en casa

San Valentín es el día del amor por excelencia, y la falta de recursos económicos no debería ser un obstáculo para celebrarlo, porque siempre está la opción de quedarse en el hogar, solo tienes que convertirlo en un espacio especial. Como ese día merece una decoración apropiada, primero prepara un ambiente temático para que sorprendas a tu pareja, familia o amistades. Para lograrlo elige los colores que distinguen ese día, como el rojo, el blanco y el rosado, en diferentes accesorios y objetos. Asimismo, coloca elementos esenciales como velas, flores o pétalos de rosa, para los que solo tendrás que usar tu creatividad, explica el decorador de interiores, Ariel Marte.



Una de las ideas que no puedes olvidar ese día, es la de recibir a tu pareja con mucho romanticismo. Para esto, una manera de conseguirlo es preparar la puerta de entrada con una guirnalda hecha de corazones.



Para una cena romántica, Marte resalta que los manteles son uno de los accesorios fundamentales, ya que es lo primero que se observa. Por ello, selecciona uno que sea delicado y con algún tipo de referencia a la fecha.



Los corazones suelen ser los símbolos más recurrentes, señala. “Las velas son esenciales para ambientar el lugar en una cena romántica, por lo que se aconseja comprar varias y colocarlas estratégicamente. Puedes optar por ubicarlas por todo el hogar o simplemente en la mesa”, expresa Marte.



Elige una mantelería y cubertería que sean especiales. Apuesta por la sencillez, de modo que todo sea más íntimo. Coloca un divertido centro de mesa no muy recargado, indica el decorador.



Además, si prefieres darle a la cita un “toque” más informal, también es buena idea apostar por una cena en el suelo, con un mantel de cuadros y apenas cubertería, “nada está prohibido es cuestión de gustos, como ya he dicho”, señala Marte. “Escoge el sonido ambiente, apaga las luces, enciende unas velas y verás cómo sorprendes a tu pareja”, agrega.

Acesorios

Entre los objetos que no pueden faltar ese día están las flores y los globos. Escógelos en tonalidades rojo y blanco.