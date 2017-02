Estere y Stelle, las hijas de cuatro años de Madonna

10/02/2017 12:00 AM - Muriel Soriano

La Reina del Pop anunció a través de las redes que su familia a crecido tras la adopción de un par de gemelas de Malawi. El pasado 25 de enero Madonnadesmintió los rumores que afirmaban que la cantante atravesaba un proceso de adopción en el país africano, donde tiene una fundación, “Raising Malawi”.



“Ya puedo confirmar oficialmente que he completado el proceso de adopción de dos gemelas de Malawi y estoy muy emocionada de que ellas ahora formen parte de nuestra familia. Estoy profundamente agradecida con todos aquellos que me ayudaron en Malawi a hacer esto posible y le pido, por favor, a la prensa, que respete nuestra privacidad durante este periodo de transición. Gracias también a mis amigos, familia y a mi gran equipo por todo su apoyo y amor”, expresa el mensaje que acompaña la imagen colocada en Instagram junto a las menores.



La Chica Material, como también es conocida, compartió después una fotografía donde se pueden ver las dos pequeñas jugando, vistiendo solo pantalones cortos de color azul con un mensaje que explicaba que en el orfanato “Home of hope”, Casa de Esperanza en español, en el que sus ahora hijas, llamadas Estere y Stelle, vivieron durante cuatro años, desde que tenían cinco días de nacidas, hay otros 650 niños huérfanos.



La intérprete de “Vogue”, “Like a Virgen”, entre otras, adoptó también a dos de sus cuatro hijos, David Banda y Mercy James, ambos de 12 años, en este país ubicado al sur de África, al que ha viajado en más de una ocasión para visitar los proyectos de su organización de ayuda humanitaria.



Además, la artista de 58 años tiene dos hijos biológicos: Lourdes María (Lola), de 20 años, nacida de su relación con el bailarín y entrenador cubano Carlos León, y Rocco, de 16, fruto de su segundo matrimonio con el realizador británico Guy Ritchie, de quien se separó en el 2008.