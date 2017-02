LeBron no está preocupado por exceso de juego

INDIANAPOLIS. Los Cleveland Cavaliers no se han adherido a su plan declarado de reducir los minutos de LeBron James, y James no parece preocupado por ello. “Estoy bien”, dijo James antes de la práctica de tiros de los Cavs para el partido del miércoles ante los Indiana Pacers. “El entrenador va a hacer un buen trabajo de mirar mis números y tratar de conseguirme el descanso durante todo el juego, pero no me veo disminuyendo el ritmo. Mis números están altos, pero hemos estado en un buen ritmo, y si recibo descanso aquí, un par de minutos aquí durante el juego, un par de minutos allá, días libres, cosas de esa naturaleza, estaré bien, ayuda al cuerpo, pero es lo que el entrenador quiere hacer”.



Coincidentemente, la última vez que James estuvo en Indiana, en noviembre, el entrenador Tyronn Lue anunció su intención de limitar los minutos de James mientras la temporada avanzara. Lue dijo que los minutos de James cambiarían de 36 a 38 minutos a 32 o 34 minutos cuando el itinerario llegara a finales de enero o a finales de febrero, en un plan acordado por Lue, James y el entrenador físico de James, Mike Mancias.



Sin embargo, el descanso ha sido lento para el veterano de 14 años James, que está segundo en la liga en minutos con 37.6 por noche, superado solamente por Kyle Lowry, de Toronto (37.7), un veterano de 11 años.



En los ocho partidos de James desde el 23 de enero, su tiempo de juego ha aumentado a 38.9 minutos por partido.



“Hemos estado hablando de ello”, dijo Lue. “Él está siendo obstinado con eso. No quiere retroceder porque dice que está en buen ritmo ahora mismo”, dijo Lue.



“Es una línea fina, pero al final del día tenemos que hacer lo mejor para el equipo”, dijo James. “Soy un competidor, quiero jugar 48 minutos porque soy un competidor, pero al final tengo que hacer lo mejor para el equipo”.