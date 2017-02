Techy celebrará sus 30 años con “A su tiempo”

Techy Fatule ha tenido una vida activa en el mundo del espectáculo desde que participó, a los dos años, en la obra musical “Papolino”, de la mano de Nuryn Sanlley. Su desarrollo y crecimiento artístico han sido ante la mirada de un público que hasta cierto punto la mantuvo bajo la sombra de sus padres Tania Báez y Carlos Alfredo Fatule.



Sin embargo, Marielle Stephanie Fatule Báez, nombre de pila, brilla con luz propia y ha definido sus horizontes, los cuales reafirmará con la presentación de su primera producción discográfica, la que convirtió en la cereza del pastel del su cumpleaños número 30.



“Tengo tantos años queriendo hacer esto y queriendo ganarme el respeto de la gente; queriendo mostrar quién soy yo de verdad, y ahora fue que me llegó el momento. Este es el momento ideal para mí, porque yo me siento lista, porque ya no me importa tanto el respeto ni lo que vaya a pensar la gente, ya no lo hago ni siquiera con esa intención. Yo me estoy regalando esto para mí, es algo mío, algo muy personal”, dijo a elCaribe la intérprete de “Entregarte todo”.



La también actriz expresó que no podría decir si es o no el mejor momento en su carrera para lanzar un disco, pero sí sabe que es el mejor momento en su vida, ya que cuando realizó una revisión de las metas que se ha planteado se percató de que lo único que le faltaba para sentirse completa a nivel profesional era cantar y tener su disco.



El 21 de febrero próximo, Techy celebrará 30 primaveras con “A su tiempo”, el cual tendrá 10 canciones escritas e interpretadas por ella, y que estará disponible en todas las plataformas digitales.



“Me preparé muchos años para esto, pero siempre había algo; o una película, los estudios, me casé, tuve a Dylan, un musical… no me daba el tiempo para hacer el disco, y yo creo, más bien, que era yo misma como boicoteándome, porque tenía tantas expectativas y quería cumplir tanto con la gente que no quería hacer cualquier cosa; siento que yo misma como que me limitaba por temor a no cumplir con la gente y conmigo misma”, sostuvo.



La cantautora precisó que sus facetas en el cine, televisión, radio y teatro, de una forma u otra la han preparado para este momento. Recientemente estrenó el segundo sencillo de la producción, “Prohíbeme verte”.



Actualmente Techy se prepara para el montaje del musical Hotel Burlesque en el que interpreta una dominatrix. Este se estrenará en marzo próximo. Además, tiene en carpeta el rodaje de dos películas.



De cerca...



Techy Fatule se define como una persona “real, orgánica y no pretensiosa”. Y aunque sus actividades profesionales le han permitido mostrarse como conversadora y enérgica, aquí hay algunas cosas que no se saben de ella:



Usa desde hace más de 15 años el mismo perfume, Pure Poison de Dior; le tiene terror a los fantasmas, tiburones y fobia a los sapos; le avergüenza bailar; no le gusta hablar mucho; es dulcera, tanto que prefiere comer dulces que “comida”, no come animales; ama los restaurantes; prefiero ver películas en su casa antes que ir al cine; es muy familiar y de amigos, “si no estoy con ellos como que no me siento yo misma”; A veces escucha canciones y sin motivo alguno rompe a llorar.



Además de tocar la guitarra, dijo que “se defiende” en el piano y que le encanta componer para otros. “Debo de tener por lo menos 100 canciones escritas”, aseguró.



En pocas palabras



Mi familia es: imperfectamente perfecta.



Dylan es: mi motivo. Es todo. Es el amor.



Mi esposo: David (Fernández) es mi ancla, el que me ayuda a no estar aérea.



Hijos: El hermanito de Dylan se llama “A su tiempo”, no ‘toy en eso ahora. No tengo en mis planes inmediatos ni cercanos tener más hijos”.