Varela dice no recibió dinero de Odebrecht

Panamá. El presidente de Panamá Juan Carlos Varela negó que haya recibido donaciones de la constructora brasileña Odebrecht durante la campaña que lo llevó al poder en el 2014. Varela anunció este jueves que publicará en la página web de su Partido Panameñista una “copia autenticada de las donaciones” privadas que recibió y que “en esa lista no existen donaciones de la empresa Odebrecht”.



El exministro consejero de Varela y socio del polémico bufete Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, aseguró este jueves que el propio presidente panameño le dijo que había “aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo”.

Fonseca Mora hizo esa revelación antes de comparecer ante la Fiscalía por su supuesta implicación en la trama de corrupción brasileña “Lava Jato”, caso por el cual le fueron formulados cargos por blanqueo de capitales junto a su socio, Jürgen Mossack y otras dos personas, que no fueron identificadas.



“Están buscando un chivo expiatorio, alguien que desvíe la atención y yo quisiera pedirle a la señora procuradora (fiscal general, Kenia Porcell) que quizá a ella la engañaron igual que a mí, que por favor de verdad investigue Odebrecht en Panamá”, dijo Fonseca Mora. El presidente dijo este jueves a preguntas de periodistas que “las declaraciones de mi amigo el señor Fonseca envían un mensaje claro al país de que la Justicia es independiente y de que este presidente no está protegiendo a nadie (...). Yo siento que las declaraciones de Ramón se dan en momentos difíciles que está pasando y yo no voy a entrar en ese debate”.



En una declaración oficial leída a la prensa, Varela afirmó que “las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos”, y que “ni un dólar” de esos recursos fueron utilizados para su beneficio personal o el de su familia.

Compromiso con la transparencia

Varela destacó que las leyes locales actuales no obligan a revelar las donaciones privadas de las campañas, pero que así lo hará por su “compromiso con la transparencia”, y agregó que “las circunstancias exigen que el resto de los candidatos presidenciales” con los que compitió hagan lo mismo. “No he recibido donaciones de la empresa Odebrecht”, dijo el presidente.