A Bosch lo derrocaron desde que llegó al país

Manuel Bautista Clisante no vino con Bernardino

11/02/2017 12:00 AM - Naya Despradel

Releyendo los sucesos en nuestro país a raíz del ajusticiamiento de Trujillo, hemos analizado la situación en que se encontró Juan Bosch desde su llegada al país el 20 de octubre de 1961. Desde ese momento se le tildó de comunista, acusaciones que se incrementaron cuando Bosch fue elegido como el candidato presidencial para las elecciones que se celebrarían en diciembre de 1962. Incriminaciones y acusaciones que culminaron con el famoso debate de Juan Bosch, dos días antes de las elecciones, con el sacerdote Láutico García, vocero de la iglesia en ese momento de las imputaciones contra el candidato presidencial.



Tantas fueron las inculpaciones o denuncias, que varias organizaciones, en realidad muy pocas, defendieron a Bosch. Una de esas defensas provino de los miembros del exilio en Nueva York, aclaración que incluimos más abajo. Llama la atención que el primer firmante de la comunicación haya sido el Lic. Manuel Batista Clisante, de quien hemos incluido en las semanas pasadas el relato que hizo de él Félix W. Bernardo, en el artículo “Batista venía conmigo”. Como recordaremos, Bernardino trata a Batista Clisante con muy poca consideración, y no es para menos, puesto que de Batista Clisante, la Página del Museo de la Resistencia dice lo siguiente: “1947-CAYO CONFITES. 1949-LUPERÓN.

1958-MIAMI: Otro intento poco conocido fue organizado bajo la dirección de Manuel Batista Clisante, con la participación de unos 15 voluntarios, quienes tenían programado salir de Miami y aterrizar en el aeropuerto de Constanza. En julio de 1958 fueron descubiertos por las autoridades federales norteamericanas y encarcelados por unos pocos días. Once de ellos volvieron a incorporarse a la causa patriótica y participaron en la ejecutada expedición de junio de 1959, entre los que figuran: Carlos Cabral Manzano, José Antonio Batista Cernuda, José Antonio Campos Navarro, Manuel de Jesús Perozo, José Messón y otros más”.



Así que para demostrar que todo el mundo siempre tenga alguien que le escriba, reproducciones la aclaración del exilio en Nueva York y en las próximas semanas reproduciremos muchas de las acusaciones que se fraguaron contra Bosch desde que regresó del exilio, y que se recrudecieron tan pronto fue elegido presidente, y que llegaron al punto de verdadero clímax tan pronto asumió el poder.



Por supuesto, la aclaración del exilio en Nueva York no tuvo ningún efecto. Bosch era comunista y punto!!!!

Aclaración del Exilio en Nueva York

16 dic. 1962 – Pág. 14. Caribe

ACLARACIÓN DEL EXILIO

EN NUEVA YORK

EN TORNO AL SEÑOR

JUAN BOSCH

1. Los firmantes, dominicanos, residentes en los Estados Unidos de América, veteranos de un destierro patriótico, tan activo como constante en su lucha contra el aprobioso (sic) Trujillato, honestamente preocupados con la funesta y premeditada obra de difamación, injuria y confusionismo que se viene haciendo en la Campaña Electoral, particularmente contra del candidato a la Presidencia de la República, señor Juan Bosch, con quien compartimos el exilio, tanto en razón del conocimiento que tenemos de la lucha desarrollada en el exterior como también de estar moralmente autorizados, consideramos un deber patriótico y una obligación de conciencia, hacer saber al pueblo dominicano las siguientes verdades sobre el señor Juan Bosch: Que nunca fue comunista, ni supimos tampoco tuviera jamás alianza con ese sector;

2. Que unas veces como soldado, otras como dirigente, siempre se mantuvo en la primera línea de fuego contra el Trujillismo;

3. Que jamás usó la infamia como arma de combate para detractar o injuriar a ningún grupo o compañero en el destierro; y

4. Que no le reconocemos otro patrimonio de su admirable pluma de escritor y su digna historia de gran preocupado por el destino de la patria.

Esta aclaración que hacemos en torno al señor Juan Bosch alejada de todo interés partidista, obedece:



a. A que callar la verdad sería una cobardía e irresponsabilidad en estos momentos cruciales que vive la República; y

b. A que las reservas morales de la Nación quedaron afectadísimas con la corrompida tiranía, y no podemos contribuir con el silencio a la liquidación de lo poco que pudo sobrevivir.



Con el sincero deseo de que nuestra aclaración pueda ser de alguna orientación para la ciudadanía, atentamente los saludan



Lic. Manuel Batista Clisante

Mercedes Fernández Cruz

Manuel Bernier

Dr. José María Ruiz

Dr. Teodoro Díaz

Prof. M. Petitón Guzmán

Rafael Danilo Bonnelly

Antonio Reyes

Prof. Carlos Félix

Rolando Tavárez

Dr. Jafet Hernández Bonnelly

Omar Pichardo

Mauricio Cabrera

Jesús Estrella B.

Ricardo Mateo

Ramón Batista Ruiz

Amado Corona

Milagros Ruiz

Simón Fernández

Lidia S. Díaz

Luis Luna

Fernando de Gracia

Samuel Estrella

Beatriz de Gracia

Rolando Mejía

D. Ramos Díaz

Fernando Madera

Salvador Corona Díaz

Henry Pineda

Domingo Antonio Robinson

Eloísa Fernández Luna

Octavia Díaz

Altagracia Mateo

Francisco Pérez (a) Paco

Ramón Vargas Díaz

Julio Rafael Sarita

Héctor Brito

Ramón Fernández Díaz

Josefina Sarito

Gisela Bernier Ripoll

Verdad Cabrera

Argentina Almonte

Expedito Ureña

Francisco Coronado

Ramón Gómez S.

Omar Luna

Coralia Batista

Milagros Tenny

Dulce Díaz Bella

Olga Tenny

Francisco José Bautista

Luis Tavares

Susana Bernier

Gisela Cabrera

Gloria Cabrera

Ricardo Bernier

Juan José Almonte

Ana Durán Bernier

Orfelina Menéndez

Coralia Bernier

Maricusa Pineda

Ramón Octavio Polanco

Aureliano Amor

Josefina Bernier Polanco

Antonio Robinson

Ramona Antonia Gómez

Carmen Robinson

Miguel Brisita

Thelma Mercedes Batista

José Alisio Polanco

Grace Batista

Armando Ripoll

Ana Celeste Cruz

Salvador Díaz Corona

Gloria Cepeda

Maximiliano Valdez Rodríguez

Carlos Martínez Fernández

Milvia Tejada de Valdez

Alejandro Ricart

Carlos M. Cabrera

New York, E. U. de A.

12 de Diciembre de 1962