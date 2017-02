Cambios internos

En los partidos políticos las cúpulas han asimilado y entendido lo importante del rol del manejo comunicacional como parte esencial de sus estrategias y acciones. Así, han venido dando extrema importancia a los vínculos con los medios y periodistas, creando hasta estructuras de comunicación acorde con los tiempos para no quedarse atrás. Y cuando en las alturas entienden que los que están manejando esos asuntos no dan pie con bolas, se producen cambios de figuras y voceros, en procura de mejores estadios y posicionamiento. Supe que se avecinan cambios, ya anunciados internamente, en los niveles de manejo comunicacional de algunas de las más importantes organizaciones político-partidarias del país. Y, según mis informes, esos cambios no solamente serán de figuras sino de metodología. No se apuren mucho que en los próximos días me aseguran que se harán públicas las rotaciones…



Ssshhh!



Aquello de que “en boca callada no entran moscas” parece haber sido tomado muy a pelo por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, de mucha locuacidad con los periodistas en sus tiempos de arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Este viernes, luego de oficiar una misa en la iglesia de Cedimat, los reporteros presentes se frotaban las manos pensando en la primicia que conseguirían tan solo con cualquier respuesta del príncipe católico, pero “fueron por lana y salieron trasquilados” ya que apenas le dispararon interrogantes relacionadas con el caso Odebrecht y la no penalización del aborto, Nicolás sonrió antes de decir solamente esta frase: “Ya hay un nuevo arzobispo”. Cómo cambian los tiempos…



Bulla



Hay bulla, mucha bulla, en el alborozo de algunos de los que esperan decretos para finales del presente mes o comienzos del que viene. Lo grande es que el presidente Danilo Medina fácilmente que deja a todos como perico en la estaca. Así como suena…