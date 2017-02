Clínica introduce tratamiento estético

La Clínica Inmed presentó “NovaThreads”, su nuevo tratamiento estético de alta tecnología, que logra un estiramiento no quirúrgico de la piel con efectos naturales. “Novathreads brinda a nuestros pacientes la oportunidad de ver tensión instantánea en su piel, además de formación de colágeno a largo plazo de manera segura y efectiva, y sin tiempo de recuperación”, expresó Lil Peláez, directora de Inmed, y explicó que como todo tratamiento intenso, debe haber un cuidado diario para dar continuidad.



Añadió, además, que Novathreads es la única marca aprobada por la U.S. Food and Drug Administration (FDA), lo cual demuestra su seguridad, ya que este material de PDO ha sido utilizado por décadas en cirugías cardiotorácicas.



Dijo que este tratamiento es “fácilmente hecho en la oficina, relativamente indoloro, y solamente requiere anestesia local; además, es una excelente herramienta para un lifting no quirúrgico, sumamente seguro y de resultados increíbles”.