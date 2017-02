“Estoy muy contento con la vida y con Dios”

El artista Duba Cruz fue el único dominicano que participó en la Bienal de Artes Visuales en Microformato Córdoba, España, y en la misma fue ganador de la cuarta mención honorífica, cuyo premio “me dio más fuerza para trabajar”. Residente en España desde 2008, allí, el artista tiene su estudio de pintura, aunque, también cuenta con otro en París, Francia. Nacido en Barrio Lindo, San Pedro de Macorís, nos cuenta que su formación comenzó en el momento que llegó al taller de los artistas plásticos, padre e hijo, Bladimir Díaz y Lan Díaz, “ellos me dieron la formación académica que necesitaba y me prepararon para el futuro artístico”. Duba Cruz, que pertenece a una familia de peloteros, cantantes y deportista, recuerda que “una vez fui músico”, y expresa con orgullo que es tío de la atleta olímpica Juana Arrendel, campeona de salto alto a nivel internacional.

¿Qué consideras que es lo más importante para un artista?

Lo más importante para un artista es su imagen de artista, su concepto artístico y saber transmitirlo al público de manera clara y que se vea simple. Si uno piensa en artistas conocidos, cada uno tiene su propia visión artística y la transmite claramente, ya sean músicos, artistas plásticos, escultores, entre otros. Hay que evaluarse como artista, pulir todos los detalles, perfeccionarse y formarse; practicar y darse a conocer cuando se tiene un concepto bien elaborado y si se presenta cualquier oportunidad de mostrar tu arte dominicano.



¿Qué opinas de las diversas expresiones del arte contemporáneo?

Puede entenderse de muchas formas. Para algunos especialistas, el arte contemporáneo es aquel surgido en la historia inmediata (en las últimas décadas). Para otros, se entiende como el desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial (1945). Una versión más amplia de la noción extiende el arte contemporáneo a lo largo de todo el siglo XX e, incluso, hay quienes creen que es el que surgió en la Edad Contemporánea (que se inicia a fines del siglo XVIII). Esto significa que, dependiendo de quién utilice el concepto, hay ciertas variantes que pueden aparecer en torno a la fecha de la que se está hablando. Pero seguramente la definición más generalizada se refiere al arte contemporáneo como el producido en el último siglo. Encontraremos así corrientes y estilos muy diversos que conviven; tales como el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el pop-art y el arte conceptual, entre otros.



¿Qué técnicas y colores utilizas mayormente?

Trabajo mucho con textura, uso bastante el collage y me gusta pintar mayormente en óleo, tinta y acrílica. Me gustan los colores tierra como ocre, el marrón predomina en mis colores, y uso mucho el rojo en combinación con los ocres.



¿Qué significa pasear tu arte por diferentes partes del mundo?

En mis 43 años he tenido muchas experiencias en el arte internacional para poder hacer realidad mis sueños, se necesita tocar las teclas adecuadas y tocarlas bien para poder poner al país y tu nombre en alto. El objetivo solo lo elige nuestra meta, y uno decide en qué lugar del mercado internacional quieres que sea tu mercado ideal, donde te sientes más cómodo y tus clientes te aprecien y compren tus obras de arte. He paseado mi arte por diversos países tales como New York, Puerto Rico, México, Canadá, España, Francia, Italia, Marruecos, la India, Suiza, Londres, Alemania y otras ciudades de Centroamérica y el Caribe.



¿Logras ganarte la vida con tu arte?

Muchos artistas nos planteamos cuestiones sobre cómo vender arte, cómo vender nuestras obras, si sirve poner tu arte online, si son útiles los representantes artísticos, si es útil tener una galería de arte online... Para poder aprovechar tu talento profesional hay que estar a la última y siempre actualizarse. Con la llegada de internet esto se ha vuelto más fácil, pero también mucho más competitivo. Lo más importante es moverse, estar en todas partes, participar en foros, concursos, colectivas, redes sociales, darse a conocer. Hay que desarrollar una amplia red social, aunque sea a través de internet. Se puede promocionar arte en Facebook. Si consigues aprovechar el marketing viral, el boca a boca tienes mucho ganado.



¿Cuál fue la primera obra que vendiste?

Si supieras que me acuerdo de la primera persona que empecé a venderle mis obras, no recuerdo cuál fue la primera porque tenía apenas unos 13 años, pero fue a una señora muy buena que tenía un comedor al final de la calle Arzobispo Meriño, Zona Colonial. Recuerdo que le llevé 10 miniaturas y me dio 100 pesos, me las pagó a 10 pesos cada una, que para mí fue un millón en ese tiempo, y a partir de ese momento empecé a vender obras a muchas personas.



¿Dónde encuentras las ideas para tus trabajos?

Las ideas para cada uno de mis trabajo siempre surgen de las escenas de la vida misma, he ahí donde plasmo las vivencias que vivo a diario, más bien transmito lo que veo cada día en mi lienzo y esa vivencia la convierto en artes plásticas.



¿Qué proyecto trabajas actualmente?

Trabajo en la famosa Revista de Arte Publi 2000 de España, donde tengo dos suplementos de arte, en el que promuevo artistas nacionales e internacionales; en la misma soy crítico de arte. También estoy trabajando fuerte para mi próxima exposición que espero sea en uno de nuestros grandes museos dominicanos, tengo dos libros de arte publicados a nivel internacional y también algunos de poemas. Cuento con más de 23 exposiciones individuales y más de 45 colectivas. A nivel internacional he recibido grandes distinciones y seleccionado para participar en diferentes bienales tales como la de Paseo de Sant Joan, que fue y soy el único dominicano en participar, fui seleccionado para participar en la bienal de artes visuales en Microformato Córdoba, España, y en la misma fui ganador de la cuarta mención honorífica. En estos momento fui seleccionado a participar en la Bienal de Venecia, que es el más alto galardón que puede tener un artista dominicano, y un sinnúmero de reconocimientos.

Recorrido

Pasear el arte por el mundo es abrirle una ventana al arte dominicano y mi propia ventana a nivel internacional. Es una experiencia fantástica”.

Similitud

Me identifico mucho con la obra de quien fue mi maestro, Bladimir Díaz. La diferencia es que pintamos en diferentes colores, pero la influencia es notable, lo reconozco y me gusta”.