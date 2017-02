Los “selfies” hablan de tu personalidad

11/02/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Estudiantes de la Universidad Brigham Young descubrieron que existen tres grupos de personas con unas características determinadas y con motivaciones distintas a la hora de hacerse autofotos. Los ‘haters’ de los selfies suelen pensar que la gente que se hace este tipo de fotos es sobre todo gente a la que le gusta exhibirse, gente narcisista que disfruta compartiendo su vida a través de las redes sociales. Sí, de esto también hay, pero según la investigación citada, no es todo así de simple, existen personas con otro tipo de motivaciones.



El resultado ha sido la identificación de tres tipos de grupos, y estas son sus características:



Por ejemplo, están los denominados “comunicadores”: Su objetivo es mantenerse en contacto con amigos, familiares y seguidores e iniciar una conversación con ellos, es decir, usan las autofotos como un medio visual.



Por otro lado, están los autobiógrafos. Para ellos los ‘selfies’ les sirven de álbum fotográfico digital o de fotos. Al contrario que los comunicadores, no buscan conversar con sus seguidores.



Y por último, están los auto-publicistas: Aquí están los ‘odiados’ exhibicionistas o narcisistas. Probablemente, son los que más abundan en redes sociales y los que le crean mala fama a las personas que se hacen ‘selfies.’ “Son aquellos que aman documentar toda su vida”, explica el coautor de la investigación Harper Anderson.



Para hacer el estudio, los investigadores realizaron entrevistas a 46 participantes, que además tuvieron que pasar una prueba sobre la motivación en la toma de las autofotos. Para los estudiantes, este análisis es una investigación exploratoria preliminar y no debe generalizarse para aplicarse a toda la población.

Viralización de la palabra ‘selfie’

En 2013 fueron los editores de los diccionarios de Oxford los que, después de calcular que el uso de este vocablo entre los anglohablantes había crecido en un 17 mil por ciento durante ese período, la eligieron “palabra del año”. Según la editorial de los diccionarios Oxford, en ese momento, ‘selfie’ experimentó un fuerte incremento en su uso, en las redes sociales.