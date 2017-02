Pintores criollos con “Caribbean a Happy Living” en New York

11/02/2017 12:00 AM - El Caribe

Franklin Sandoval y Miguel Brown presentan la novedosa muestra “Caribbean a Happy Living” en el Comisionado de Cultura de la ciudad de New York, hasta el 14 de este mes 2017. La muestra forma parte del programa especial comunitario “Jorge Viera con la Comunidad”, que dirige el presentador de noticias de Univisión 41. “Será un gran mes en nuestro comisionado, seguimos apoyando a todos los artistas, promoviendo el arte y la cultura en New York. Todas estas piezas de arte llenas colores darán más vida a nuestras instalaciones en esta temporada. Esperamos que la comunidad venga a respaldar a los talentosos pintores en la celebración del mes de la Herencia Dominicana”, dijo la subcomisionada de cultura Joanna Herrera.



“La exhibición es el resultado coherente de un trabajo sistemático cargado de contrastes conceptuales, es la elocuencia de la alegría. Es una rica mezcla de realismo e idealismo, transportando un universo visual. Somos grandes soñadores repletos de esperanza que se nutren de esa idiosincrasia caribeña, fruto de nuestro clima tropical. Es inevitable no percibir nuestras raíces, orígenes, movimientos, espacios, texturas y colores, porque sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos”. dijeron Franklin Sandoval y Miguel Brown.