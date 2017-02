Correo de los lectores

Mario Rivadulla agradece



Lic. Evelyn Irizarri Santos

En mi nombre y el de mi familia, que bien lo disfrutó, te doy las más expresivas gracias por el reportaje que sobre algunas de mis experiencias acumuladas en el curso de una vida ya bien larga, publicó ayer elCaribe bajo tu firma. Sé que tienes que haber trabajado mucho para entresacar los aspectos que consideraste más relevantes de todo el material que grabaste (creo que hablé y te consumí tiempo más de la cuenta, cuando el ejercicio periodístico supone brevedad. Mil perdones). Hace años me hicieron una entrevista para la revista Rumbo. Lo titularon “Un hijo de Martí en Casa de Duarte”.

Ahora en el tuyo incluiste el subtítulo “Un dominicano nacido en Cuba”. Ambos resultan válidos después de haber vivido aquí más de cuatro décadas y media y donde tengo tan profundas raíces personales, profesionales, familiares y afectivas a más de la inmensa gratitud por la generosa acogida que me ha brindado.



Como te dije en mi historia personal en la República Dominicana, elCaribe ocupa un lugar de gran importancia, donde Germán Ornes me brindó amistad y sus páginas, en las cuales escribí por espacio de veinte años. Me resulta de gran satisfacción el hecho de que el periódico, a más de su gran calidad informativa y orientadora, mantiene el más alto nivel de estricto apego a la ética profesional y al servicio de los mejores intereses del país. A ti y a su director, Osvaldo Santana, agradezco el inmerecido privilegio de haber sido incluido en una sección donde han recogido algunas de las experiencias de dominicanos de gran valía.



Con reiterada gratitud quedo a tu orden, en estima y amistad.

Mario Rivadulla

Periodista



Sistema cloacal



Señor director: En el municipio de El Seibo el sistema cloacal colapsó por el crecimiento poblacional por lo que pedimos a las autoridades construir una planta de tratamiento. Las aguas del río Soco, que atraviesa el municipio El Seibo, están contaminadas por decenas de cañadas que desembocan en su cauce. Otro elemento contaminante lo constituyen cientos de baños que vierten los desechos directamente el citado río. Por las calles, aceras y contenes se observan además las aguas residuales que contribuyen a la insalubridad en la zona y que motivan la preocupación de los seibanos. Recientemente, la organización Acción Paz realizó un estudio al agua del acueducto y determinó que esta tiene un alto grado de residuos de aceite y heces fecales. El 30 por ciento de la población sufre enfermedades intestinales, según datos aportados en la localidad.

María Zorrilla

Munícipe