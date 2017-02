Era de esperarse un alto grado de euforia tras anunciarse el roster del conjunto dominicano que estará en competencia en el Clásico Mundial de Béisbol desde marzo entrante. Es un equipo de lujo, con peloteros sembrados en las Grandes Ligas. Está claro que a nadie le amarga un dulce, parafraseando al maestro Juan Báez.



Pero es el Clásico Mundial, un torneo muy especial, con su naturaleza propia y si algo he aprendido desde 2006 a la fecha, cuando se celebró el primero, es que no es una competencia para estelares, sino para jugadores en las mejores condiciones posibles.

Eso no es cuestión de nombres.



República Dominicana se coronó en 2013 con el grupo de menos abolengo que ha inscrito en sus cuatro participaciones, incluida la venidera, por supuesto.



En el país se gozó con Robinson Canó, Edwin Encarnación, Nelson Cruz, José Reyes, Erick Aybar (el hombre del famoso hit ante Estados Unidos después del abusivo strike de Ángel Hernández), Hanley Ramírez, José Reyes y Fernando Rodney, entre otros.



Pero que no se olvide a Samuel Deduno, Pedro Strop, Kelvin Herrera, Eury Pérez, Ricardo Nanita y Moisés Sierra en el ala de los que no tenían el aura del estrellato, pero aportaron en grande.



Esos jugadores de rol son vitales en una competencia con muchas limitaciones para las figuras. Sus equipos de Grandes Ligas los ceden, pero hay un celo enorme con su uso. Esa es la realidad.



Deduno regresa con el equipo local y fueron incluidos Jonathan Villar y Mel Rojas Jr., dos jugadores que reúnen las condiciones para sumar con la calidad esperada en un conjunto que, en el papel, sale como favorito para repetir el cetro.



El detalle es precisamente ese: favorito en el papel, que no juega, igual que las redes sociales.



Están los nombres, pero lo vital es que haya química.