Se espera una guerra en el combate entre Canelo y Chávez Jr.

13/02/2017 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

La pregunta, desde el pasado fin de semana, está en los “adentros” de un grupo de analistas del boxeo profesional... ¡tal vez haya consenso a la hora de dar la respuesta adecuada! Es en lo referente a los púgiles mexicanos Saúl -Canelo- Álvarez y Julio César Chávez Jr, quienes subirán al cuadrilátero el seis de mayo a quitarse todas las ganas y a demostrarles a sus fans -y a los propios expertos- que protagonizarán una guerra de puños que será dramática, de pura sangre y, obviamente, violenta.



Realizarán la esperada riña de puños en el moderno coliseo T-Mobile de la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada (Estados Unidos). El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ratificó que la pelea ha sido pactada en 160 libras). Es decir, una categoría intermedia -entre las divisiones de los pesos mediano y supermediano- tras los apoderados de ambos boxeadores llegar a un acuerdo el cual fue refrendado por la compañía Golden Boy Promotions, que regentea Oscar de la Hoya, y Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

En lo violento y dramático coinciden todos los analistas. E incluso hay consenso en que el combate será lento. En los primero seis rounds la velocidad brillará por su ausencia.

Cuando se dé el primer campanazo para el anunciado encuentro, todos van a recordar la positiva actuación de Canelo Álvarez en el T-Mobile.



En ese mismo escenario, el siete de mayo del 2015, el duro pegador azteca dispuso -por nocaut en el sexto round- del británico Amir Khan para revalidar su corona del peso mediano. En el moderno T-Mobile, tras su inauguración hace poco más de un año, apenas se han montado tres combates por coronas mundiales.



Los expertos creen que la riña que tendrán Canelo Álvarez y JC Chávez Jr. será la de más atracción. Se espera que este coliseo se llene hasta los topes (asistencia completa de unas 20,000 personas). En el segundo cartel internacional en la T-Mobile Arena, el 19 de noviembre del pasado año, disputaron el cetro mundial de los semicompletos Andre Ward, de Estados Unidos, y el ruso Sergey Kovalev.



¿Qué podría pasar?



¿Qué podría pasar el seis de mayo cuando crucen guantes Canelo Álvarez y JC Chávez Jr.?, preguntan los más agudos analistas. Todavía “estamos a destiempo” de exponer un vaticinio... y dar ganador a uno de estos dos capacitados gladiadores, precisan los mismos expertos.



No obstante, ya hay un grupo de analistas que -aunque sin entrar en un acabado análisis- que tiene su favorito y hasta pronostican que “habrá nocaut”.



Canelo Álvarez, con expediente profesional de 48-1-1 ( 34 victorias por nocaut), desde ya es considerado como el favorito, 2-1. No obstante, otros expertos dicen que no se deben subestimar a Chávez Jr. (registro profesional de 50-2-1, 32 triunfos por KO) por lo que tal vez algunos expertos se han precipitado al dar ahora un “favorito”.

Ambos púgiles respiran aires de éxito

Lo que sí se aprecia es que tanto Chávez Jr. como Canelo respiran aire de éxito. Ambos, en declaraciones por separado a la prensa, han dicho que “será una pelea que no defraudará al público”. Por el lado del hijo de “La Leyenda”, Julio César Chávez (senior), se afirma que con la contratación del veterano entrenador Ignacio -Nacho- Beristain sus posibilidades de ganar “se agigantan”. Nacho Beristain ha declarado que trabajará con “mucho ahínco” para llevar a Chávez Jr. a la victoria, aunque está consciente que será un gran reto.