Estrella hace historia al ganar su tercer título en línea en Quito

Sin lugar a dudas que Víctor Estrella es amo y señor en Ecuador. Ayer, el dominicano se coronó tricampeón del ATP 250 de Quito, torneo que ya le ha hecho famoso en ese país suramericano. Estrella venció al italiano Paolo Lorenzi 6-7(2), 7-5, 7-6 en la final que se celebró en la Cancha Estadio del Club Jacarandá, Cumbayá de Ecuador. “Sin palabras. Este triunfo es de todo el pueblo dominicano. Gracias Dios por tanto. Vamos por más”, escribió Estrella en su cuenta de Instagram@victorestrellaburgos luego del partido que tuvo una duración de dos horas, 33 minutos y 44 segundos.



El dominicano, número 156 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), supo hacer frente en el primer set a la fortaleza del saque del italiano y se necesitó llegar al ‘tie-break’, donde la manga se resolvió por 7-2 a favor de Lorenzi. “Es un gran logro ganar tres títulos aquí. Revelaré la receta de mi éxito el día que me retire”, dijo Estrella Burgos en tono jocoso a la agencia AP. “Pero tengan la seguridad que estaré aquí el año próximo. Jugaré en Quito cada año hasta que me retire”.



Estrella se unió a un grupo de grandes tenistas con al menos tres títulos seguidos en un mismo torneo. La lista, publicada por Tenis Dominicano en su cuenta de Twitter y confirmada por elCaribe, la encabeza Roger Federer, quien ganó siete Abiertos de Wimbledon (2003-2009), Rafael Nadal (nueve Roland Garros 2005-2008 y 2010-2014), Novak Djokovic (2014, 2015 y 2016 Abierto de Miami), Kei Nishikori (Torneo de Memphis 2013-2016), Stan Wawrinka (Torneo de Chennai 2014-2016), David Ferrer (Torneo de Acapulco 2010-2012), John Isner (Torneo de Atlanta 2013-2015) y Milos Raonic (Abierto de San José 2011-2013).



La primera vez que Lorenzi y Estrella se enfrentaron fue en la etapa clasificatoria del US Open 2011, donde el italiano, quien se ubica en el puesto 46 del ranking mundial de la ATP, derrotó al dominicano por 6-4 y 6-1. Los otros dos partidos se realizaron en el 2014. En la primera, Lorenzi venció a Estrella Burgos 6-3, 7-6(1) en el torneo de San Luis Potosí, de México en la semifinal, mientras que la segunda victoria, ese año, fue en el Challenger de Cali con marcador 4-6, 6-3 y 6-3.

Presidente Medina felicita a Estrella

El presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, felicitó a Víctor Estrella por su logro la tarde de ayer en Ecuador. “Gracias por ser ejemplo de perseverancia para todos y darnos un motivo más para sentirnos orgullosos de ti. ¡Felicidades, @vitiestrella80!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter@DaniloMedina. Víctor, a su vez, agradeció al presidente el gesto de felicitación hacia su persona. “Gracias Sr. Presidente por reconocer nuestro trabajo. Es un honor servir a nuestra patria y poner en alto el nombre: República Dominicana”, expuso Estrella dejó en el camino al croata Ivo Karlovic, al italiano Federico Gaio y al brasileño Thomaz Bellucci para llegar a la final.