Y los nominados al Soberano 2017 son...

13/02/2017 12:00 AM - Muriel Soriano

La suerte está echada. Un total de 223 nominados en 45 categorías, correspondientes a los renglones Clásico, Cine, Popular y Comunicación, fueron anunciados la tarde de ayer por la Asociación de Cronistas de Arte, presidida por Jorge Ramos C., para la premiación de los Soberano que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo. El listado lo lidera el filme La familia Reyna, con cinco nominaciones en las categorías Película, Director, Actriz y dos en Actor de Cine; seguido del cantante Héctor Acosta, El Torito, (Orquesta, Destacado en el Extranjero, Bachata y álbum de Año) y la puesta en escena “Ave negra”, (Obra, Dirección, Actor y Actriz del Año) con cuatro candidaturas cada uno.



Tras el anuncio, realizado a través Telemicro Canal 5, no faltaron las quejas y críticas de “los que faltaron”, como se ha hecho costumbre. Los nombres de los artistas urbanos fueron los primeros en salir a relucir en las redes: “¿Donde está El Nene La Amenazzy, El Lápiz, Vakeró, Secreto, El Alfa...?”, “¿Qué hizo Mozart, Shadow Blow o Yanfourd en el 2016?”, son solo algunas de las preguntas que empezaron a invadir las redes tras el anuncio de las candidaturas.



Algunos resaltaban la ausencia de Jhoel López y Caroline Aquino como animadores; y de Aquí Se Habla Español entre los programas; Zacarías Ferrerira y sus “Diez segundos”, o Miguel Céspedes como comediante, mientras que otros preguntaban acerca de los temas nominados entre las colaboraciones, indicando solo haber escuchado “Playa y arena”, o sobre quiénes son los nominados a Revelación del Año, excluyendo a Musicólogo.

También se manifestaron contra las nominaciones hechas a Romeo Santos y Juan Luis Guerra, alegando que “nunca vienen a las premiaciones y no hicieron nada el año pasado”; así coincidían varios de los mensajes en la cuenta oficial de Premios Soberano.



Sin embargo, hubo quienes aplaudieron la inclusión y reconocimiento a “caras nuevas” como Covi Quintana, con tres menciones, Shadow Blow, Mark B y Manny Cruz, entre otros.



El renglón popular también incluye a Wason Brazobán, Anthony Santos, Yiyo Sarante, Chiquito Team Band, Vicente García, María Díaz, entre otros.



La ceremonia número 33 de los Premios Soberano se realizará en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con transmición por Telemicro Canal 5, y bajo la producción, por segundo año consecutivo, de Edilenia Tactuk. Este es el máximo reconocimiento que reciben los artistas de la música dominicanos, y los internacionales que tienen gran aceptación en el país.

LISTA DE NOMINADOS 2017

Renglón Popular

Música Religiosa

Contemporanea

• Anlly Piantini

• Chistopher Henry

• Johan Paulino

• Barak

• Marcos Yaroide



Orquesta de Merengue

• Los Hermanos Rosario

• Miriam Cruz

• Eddy Herrera

• Peña Suazo

• Héctor Acosta

Conjunto Típico

• Krisspy

• Banda Real

• El Prodigio

• María Diaz

• Yovanny Polanco

Revelación del Año

• Ruth La Cantante

• Jayson Guzmán

• Musicólogo

Orquestador y/o Arreglista

• Víctor Wail

• Emmanuel Frías

• Moises Sanchez

• Israel Casado

• Isaías Leclerc

Compositor(a) del Año

• José Peña Suazo

• Miguel Braho

• Vicente García

• Daniel Santa Cruz

• Covi Quintana

Bachata del Año

• “No soy tu marido”,

El Chaval de la Bachata.

Autor: El Chaval

• “Quien pudo ser”,

Anthony Santos.

Autor: Anthony Santos

• “Esto se llama amor”,

Elvis Martínez.

Autor: Miguel Braho

• “Amorcito enfermito”,

Héctor Acosta.

Autor: Romeo Santos

• “Lejos de tu vida”,

Frank Reyes.

Autor: Frank Reyes

Artista y/o Agrupación

Popular destacada en el extranjero

• Juan Luís Guerra

• Romeo Santos

• Prince Royce

• Héctor Acosta



Merengue del Año

• “Luz verde”, Peña Suazo,

Autor: Peña Suazo

• “Tu me tienes mal”,

Eddy Herrera,

Autor: Ernesto Díaz

“El Duende”

• “Salí de ti”, Miriam Cruz, Autora: Miriam Cruz

• “Pa’ nosotros dos”, Gabriel, Autor: Gabriel

• “Los hombres de edad”, Hermanos Rosario,

Autores: Rafa Rosario

y René Solís

Salsero del Año

• Chiquito Team Band

• Yiyo Sarante

• Alex Matos

• Revolucion Salsera

• Yanfourd

Espectáculo de humor

• “Carlos Sánchez en

Política”. Productor: Carlos Sánchez

• “Pa’ morir de risa” (Juan Carlos Pichardo y Carlos

Sanchez). Productor: Ransés Peralta

Bachatero del Año

• Frank Reyes

• Raulín Rodríguez

• Anthony Santos

• El Chaval

• Elvis Martinez

Álbum del Año

• “Toda la vida”,

Daniel Santacruz

• “Merengue y Sentimiento”,

Hector Acosta

• “A la mar”,

Vicente García

• “Llenarte de besos”,

Frank Ceara

• “Devuélveme mi libertad”,

Frank Reyes

Artista y/o Agrupación Urbana

• Mozart La Para

• Don Miguelo

• Shadow Blow

• Mark B

Cantante solista

• Wason Brazobán

• Pavel Núñez

• Diomary La Mala

• Manny Cruz

• Covi Quintana

Concierto del Año

• “Jazzeando en una noche de Verano”

Productores: Pengbian Sang y Rosa Amarello Valerio.

• “El Invento”,

(Covi Quintana),

Productores: Nono

y Babeto Rodríguez.

• “Gala de la canción

Dominicana”

(Varios artistas),

Productor: Edgar Pérez.

• “Mas de mi”,

(Samuel González),

Productor: Samuel

González (Santiago)

• “Llenarte de besos

(Frank Ceara),

Productor: Christian

Victoria



Espectáculo del Año

• “The New York Band en vivo”, productora Edilenia Tactuk

• “Ilegales Concert Party: 20 años”, productor Raúl Suncar

• “Baile de las grandes ligas”, productor Víctor Roque hijo

• “20 años de Aljadaqui”, productor Raúl Suncar

Colaboración del Año

• Gabriel y Mark B,

“Playa y Arena”

• Yanfourd y Alex Matos, “Quien”

• Sexappeal y Ruth La

Cantante, “Mi amor por ti”

• Miriam Cruz y Fernando Villalona, “Dos cuerpos que se aman”

• Papi Sánchez y Proyecto Uno, “La misma historia”

Renglón Cine

Película del Año

• “A orillas del mar

• “La familia Reyna”

• “Flor de azúcar”

• “Catastrópico”

Director (a) de Cine

• Fernando Báez,

“Flor de azúcar”

• Bladimir Abud

“A orillas del mar”

• Tito Rodríguez

“La familia Reyna”

• Jorge Hazoury,

“Catastrópico”

Actor de Cine

• Cuquín Victoria, “La familia Reyna”

• David Maler, “La familia Reyna”

• Héctor Aníbal, “Flor de azúcar”

• Manny Pérez, “Loki 7”

• Jalsen Santana, “Cuentas por cobrar”

Actriz de Cine

• Cheddy García, “A orillas del mar”

• Adalgisa Pantaleó, “La

familia Reyna”

• Elvira Taveras, “Loki 7”

• Charytín Goico, “Mi

suegra y yo”

• Nashla Bogaert, “Todos los hombres son iguales”

Video Clip del Año

• “Pa’ nosotros dos”, Gabriel

Director: Ivan Herrera

• “Tu amor y el mío”, Shadow Blow

Director: Yamel Mateo

• “Culpa al corazón”, Prince Royce

Director: Jessie Terrero

• “Esto se llama amor”,

Elvis Martínez

Director: Danny del Rosario

• “Ahora que te vas”, Crazy Desingn

Director: Luis Gómez

Lista de nominados 2017

Renglón Clásico

Cantante Lírico

• Natalie Peña- Comas

• Paola González

• Glenmer Pérez

• Enrique Pina

• Juan Cuevas

Bailarín(a) Clásico(a)

• Alexander Duval (Repertorio)

• Pablo Pérez (Repertorio)

• Marcos Rodríguez (Edanco)

Coreógrafo(a)

• Armando González (La princesa de Czardas)

• Carlos Veitía (Repertorio)

• Mercedes Morales (Repertorio)

• Pablo Pérez (Gala Mundial de la Danza)

Obra de Teatro

• “La vida es sueño” (Teatro Guloya)

• “Ana Frank: El Diario” (Antonio Melenciano)

• “El último instante” (Guillermo Cordero)

• “Juicio a una zorra” (Juancito Rodríguez)

• “Ave negra” (Mario Lebrón)



Producción Escénica

• “Balk”, Compañía Nacional de Danza Contemporánea

• “Repertorio” (Ballet Nacional Dominicano)

• “La princesa de las Czardas”

Dirección Teatral

• Richardson Díaz (Juicio a una zorra)

• Antonio Melenciano (Ana Frank: El Diario)

• Claudio Rivera (La vida es sueño)

• Mario Lebrón (Ave negra)

• Guillermo Cordero (El último instante))

Actor del Año

• Fausto Rojas (Por los caminos del hambre acontecen palomas)

• Miguel Lendor (Ana Frank: El Diario)

• Claudio Rivera (La vida es sueño)

• Francis Cruz (Ave negra)

Actriz del Año

• Lidia Ariza “Made in Dominicana”

• Laura Lebrón ‘Ave negra”

• Carlota Carretero “El último instante”

• ElviraTaveras “Juicio a una zorra”

• Viena González “La vida es sueño”

Artista Destacado en el Extranjero

• Aisha Syed

• Daniel Mejía

• Evelyn Peña- Comas

• Michel Camilo

Renglón Comunicación

Programa Diario de Entretenimiento

• Chévere Nights

• Show del Mediodía

• Esta Noche Mariasela

• De Extremo a Extremo

Programa Infantil

• Kanquimanía

• El Show de Huguito

• La Casita de Payamín



Programa de Humor

• El Show de Miguel & Raymond

• Titirimundati

• Boca de Piano es un show

Animador (a) de TV

• Michael Miguel Holguín

• Frederick Martínez

• Jochy Santos

Presentador (a) de TV

• Mariasela Álvarez

• Milagros Germán

• Jatnna Tavárez

• Pamela Sued

• Luis Manuel Aguiló

Programa Semanal de Entretenimiento

• Divertido con Jochy

• Más Roberto

• Pégate y Gana con El Pachá

• Sábado Extraordinario

• Que Chévere es saber

Programa de Investigación

• Nuria

• El Informe

• Zona 5

• Mil Historias

• Código Calle

Revista Semanal de Variedades

• Con Jatnna

• Noche de Luz

• Bien de Bien

• Pamela todo un show

Programa Regional de Entretenimiento

• Ustedes y Nosotros

• El Show de Nelson

• Francisco muy diferente

• Marianela Contigo

• Buena Noche

Comunicador Destacado en el Extranjero

• Mariela Encarnación (CNN En Español)

• Tony Dandrades (Univisión)

• Francisca Lachapel (Univisión)

• Sofía Lachapelle (Telemundo)

• Rafael Bello (Univisión 41)

Comediante del Año

• Carlos Sánchez

• Juan Carlos Pichardo Jr.

• Cheddy García

• Fausto Mata

• Raymond Pozo

Locutor (a) del año

• Diulka Pérez

• Anyelis Suárez

• Nairobi Viloria

• Félix Victorino

• Miguel de Jesús

Programa de Temporada

• “Trayectoria”, Color Visión

• “La Entrevista con Dafne”, Teleantillas

• “Andariego”, Telesistema

• “Todo por sobrevivir”, Telesistema