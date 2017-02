Mel Rojas: “Siento que me lo gané”

Mel Rojas Jr. ha escuchado todas las quejas tras su elección como integrante del equipo dominicano que irá al Clásico Mundial de Béisbol el mes entrante. Su respuesta es clara y directa: no le han regalado nada. “Siento que me gané mi inclusión en el Clásico. Creo que me lo gané”, dijo Rojas Jr. en una entrevista para el espacio Mañana Deportiva que se produce de lunes a viernes por CDN Radio de 7-9 de la mañana el pasado viernes.



“Si no hubiese sido por cómo me fue en la pelota invernal no me toman en cuenta”, señala el jardinero de 24 años, hijo del exrelevista de Grandes Ligas, Melquíades Rojas.



Rojas Jr. viene de jugar un rol importante con los campeones Tigres del Licey en la pasada contienda otoño-invernal. El patrullero bateó para un promedio de .270 con dos jonrones, cuatro triples, 19 anotadas y 17 triples en 148 veces al bate que fueron consumidas en 39 partidos durante la vuelta regular. En sus dos últimos torneos con los azules lleva ocho cuadrangulares.



Lo que puede aportar



Rojas Jr. dijo que ha leído los comentarios a favor y en contra con relación a su selección para la escuadra que desde el ocho de marzo venidero saldrá a defender su corona de 2013 en el Clásico Mundial de Béisbol.



Muchos entienden que debió elegirse a otro jugador, como a Zoilo Almonte, un patrullero que compiló excelentes números ofensivos con las Águilas Cibaeñas en la justa otoño-invernal. Almonte fue, sin dudas, el mejor bate amarillo.



“He escuchado demasiado, me han incluido en comentarios (por redes sociales) comparándome con Zoilo y entiendo a los fanáticos. No es menospreciando a Zoilo, porque definitivamente es un buen bateador, pero pienso que (para el Clásico) necesitaban más defensa y velocidad en las bases, porque no tenemos muchos corredores. Quizás los fanáticos no entiendan, pero puedo aportar eso al equipo”, comentó.



Mel respeta a los fanáticos, pero no se deja llevar ni por sus piropos ni por sus críticas. “Si te llevas de eso, especialmente de las críticas no vas a jugar pelota”, dijo. Mientras está ansioso porque se inicie el Clásico Mundial. “Sé que no seré estelar, pero con el simple hecho de que me eligieran, con eso tengo. Haré lo que me pidan”, dijo.

Descarta favoritismo por ser familia de Moisés

Rojas Jr., cuyo padre es sobrino de Felipe Alou, el padre de Moisés Alou, el gerente del equipo dominicano que irá al Clásico, descartó que en su elección haya influido el aspecto familiar. “Eso no tuvo nada que ver. Moisés y yo no hablamos tanto como se pudiera pensar y si fuese por eso, entonces me hubiese tomado para muchas otras ocasiones en las que ha podido hacerlo y no lo ha hecho”, indicó el jardinero de liga menor de los Bravos de Atlanta.