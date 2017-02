Perú busca detener a Toledo en Estados Unidos

LIMA. Perú espera que el expresidente Alejandro Toledo, buscado por supuestamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, sea detenido en Estados Unidos y no huya a otros países como Israel, que este domingo adelantó que no le permitirá entrar.



Las autoridades peruanas creen que Toledo está en San Francisco y el ministro del Interior Carlos Basombrío confirmó que podría viajar a Israel, país del que su esposa Eliane Karp tiene la ciudadanía.



“Nosotros manejamos de muy buena fuente que está tratando de fugarse a Israel y hemos alertado a Israel. Hemos recibido incluso en qué vuelo se iba a ir”, dijo Basombrío a radio RPP.



Pero el Gobierno israelí, a través del portavoz del Ministerio de Exteriores Emmanuel Nahshon, precisó que “Toledo será autorizado (a ingresar) en Israel únicamente cuando sus asuntos pendientes en Perú estén solucionados”.



La justicia peruana ha emitido una orden de captura internacional y prisión preventiva de 18 meses para el expresidente, acusado de recibir 20 millones de dólares de Odebrecht para favorecerla con la construcción de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil. Se le acusa de tráfico de influencias y lavado de activos.



“Ojalá se haya asustado y no haya subido a ese vuelo (la noche del sábado), que es lo más probable”, señaló el ministro del Interior peruano.



Por ahora, Toledo puede salir de Estados Unidos sin problemas, ya que las autoridades todavía no han aprobado la orden de captura a la espera de documentos que sustenten su pedido, explicó el ministro. Perú sospecha que Toledo, profesor visitante de la Universidad de Stanford, está en la ciudad californiana de San Francisco (oeste) y ofrece 30,000 dólares a quien ayude a capturarlo. Interpol ha lanzado la alerta roja en 190 países pero, según detalló Basombrío, cada uno aplica esa orden de acuerdo a sus leyes.



A sus 70 años, Toledo podría convertirse en el segundo expresidente peruano en ir a prisión en las últimas tres décadas por un caso de corrupción.