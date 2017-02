Rector deplora crisis que afecta la UASD

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) deploró la situación por la que atraviesa la academia estatal, la cual atribuyó a la incomprensión de una parte de sus profesores, quienes reclaman “un justo aumento salarial”. No obstante, Iván Grullón Fernández consideró que la huelga que protagonizan los maestros, bajo las directrices de la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd), resulta injusta, pues pone en peligro el semestre 2017-1.



“Lamentamos que no haya imperado la sensatez entre los directivos de la Faprouasd, pues lanzarse a una huelga indefinida indica que parece no interesarles el normal desarrollo de la docencia en la academia”, señaló el rector, al encabezar un acto de graduación el pasado sábado en la extensión de la provincia María Trinidad Sánchez.



Allí destacó que los estudiantes de esa institución de estudios superiores no se explican cómo es posible que los directivos del gremio profesoral coloquen a la universidad del pueblo al “filo de la navaja”.



Proponen posibles salidas a crisis



De su lado, el profesor Ramón Rosario Cocco, presentó ayer una fórmula para identificar posibles fuentes para el aumento salarial y más ingresos al presupuesto universitario, que contribuyan a poner fin al conflicto.



En un documento enviado a la redacción de este diario, Cocco, afirma que la aplicación de un 10% de aumento salarial que se había previsto para enero, se puede obtener de una proporción de los RD$550 millones extras asignados por el Gobierno a la UASD y el restante 5% se puede tomar provisionalmente de los recursos internos producidos por la academia, por matriculación, reinscripción, maestrías, monográficos y otros servicios.



“Solicitar al Gobierno central una asignación extraordinaria de fondos procedentes del presupuesto que maneja la Presidencia de la República, por otro incremento de al menos un diez por ciento en caso de que el Gobierno central acceda a continuar la entrega de los 60 millones mensuales que facilitaba a la UASD el año pasado”, es otra de las salidas planteadas por el profesor.



Asimismo, habla de solicitar a los ministerios de Educación (y de Educación, Ciencia y Tecnología, contratos por RD$45 millones mensuales para que la UASD imparta maestrías, especialidades, diplomados y otros cursos a profesionales, estudiantes y profesores de escuelas públicas, que son becados para cursar estudios de postgrado y educación continua en el país y el extranjero.



Mediará en conflicto



El pasado viernes la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán, convocó a las autoridades universitarias y representantes de los gremios a una reunión para mañana martes a las 9:00 de la mañana para buscar una solución al conflicto que ha tronchado el inicio normal del semestre.