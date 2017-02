Visa semanal

¿Quiero saber si es cierto que con la visa de paseo ya no se puede durar más de 20 días en Estados Unidos? Yessica

No es cierto, sin embargo, estadías mayores de 30 días te pueden costar una revisión de tu estatus, ya que muchas personas se quedan trabajando ilegal por más de 30 días. El tiempo ideal de visita es 21 días.



Mi esposo está esperando papeles de una residencia americana. Él tiene hepatitis C y queremos saber si podrá emigrar a Estados Unidos de América. Cristina.

Hepatitis C controlada está autorizada para que la persona pueda emigrar a Estados Unidos de América. Si está en tratamiento, se le exigirá que un médico le dé seguimiento en América.



Buenas Dr. Roque. Le escuché en la emisora decir que los residentes permanentes que viven en el exterior pueden perder la residencia bajo el nuevo régimen. ¿Qué debo hacer para preservarla, ya que trabajo en el Banco Central y me quedan 5 años para recibir mi pensión? Alcántara

Todo lo que se habla de los residentes permanentes está escrito en la ley desde hace años, excepto que existe la intención de aplicarla al máximo. Los residentes permanentes que viven en el exterior corren el riesgo de perder la residencia, ya que la ley obliga a que vivan en América y que su visita al extranjero no pase de un año, siempre que sea justificada. Después del año, se pierde el derecho a la misma. Un oficial de migración puede suspender el estatus si entiende que la persona no vive en América, pero debe enviar la persona ante un juez para que decida si le suspende la residencia de manera permanente. Lo ideal es que, si la persona no piensa vivir en América, que entregue la residencia y la cambie por visa de turista.



Hola Dr. Roque. ¿Por qué usted siempre llama en la radio, los estadounidenses, americanos, si todos somos americanos? Lic. Pereira

El gentilicio del país llamado Estados Unidos Mexicanos, es mexicano; el gentilicio del país llamado Estados Unidos de América, es americano, igual que los habitantes del continente. El nombre del primer país es México y del segundo América, igual que el continente.