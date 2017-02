Boston inicia una nueva etapa de entrenamiento sin David Ortiz

Los Medias Rojas de Boston comenzaron a llegar ayer al entrenamiento de pretemporada. Y entre ellos no figuraba David Ortiz. Por primera vez desde 2002, “Big Papi” no está en el roster.

“Esto va a ser diferente”, reconoció el intermedista Dustin Pedroia. “Él ha estado acá cada año en que yo he participado. Sólo debemos encontrar la forma de sobreponernos a su ausencia. Hará falta un esfuerzo colectivo para hallar la manera de conseguir eso”.



El dominicano se retiró en octubre, luego de ayudar a que Boston ganara tres veces la Serie Mundial, rompiendo una sequía de títulos que se remontaba a 1918. Conectó 541 jonrones en 20 campañas dentro de las Grandes Ligas y decidió que no jugaría más, a los 41 años.



Su compatriota Hanley Ramírez ha ocupado su casillero, cerca de la salida hacia el vestíbulo y la cafetería de los peloteros. De igual modo, se espera que Ramírez se haga cargo de buena parte de las funciones que desempeñaba Ortiz como bateador designado, aunque Mitch Moreland cumpliría también con algunos turnos. “Nadie va a reemplazar a Ortiz”, aceptó Moreland.



Otros equipos como los Indios de Cleveland, Mets de Nueva York, Arizona Diamondbacks y Reales de Kansas City también dieron apertura a sus entrenamientos para lanzadores y receptores.



Mientras que los Cachorros de Chicago, campeones mundiales, iniciarán sus prácticas mañana y el sábado con todo su plantel. Vigilantes de Texas y Dodgers de Los Ángeles serán los últimos en realizar sus primeras prácticas de nóminas completas, señaladas para el 21 de este mes.



Las temporadas de las Ligas del Cactus (Arizona) y La Toronja (Florida) comenzarán el 22 de febrero, con un partido entre Diamondbacks y el equipo de béisbol colegial Grand Canyon Antelopes en Salt River Fields de Phoeniz. El 24 están programados los primeros cinco choques: Orioles vs. Tigres, Mets contra Medias Rojas, Filis ante Yankees, Rojos vs. Gigantes y Rays frente a Mellizos.