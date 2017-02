El Jeffrey dice Acroarte no investiga previo a nominaciones

El merenguero El Jeffrey manifestó que los periodistas que forman parte de la Asociación de Cronistas de Arte- Acroarte- no investigan los trabajos que realizan los artistas previo a realizar las nominaciones a los Premios Soberano. Estas declaraciones las realizó a raíz de haber quedado fuera del listado de las nominados para la fiesta del arte dominicano.

En ese sentido, “El Canta Lindo” consideró que es uno de los merengueros que más trabaja durante todo un año y que eso lo deja constar en sus redes sociales debido a que postea cada fiesta que ameniza.

“Ser periodista en investigar, yo no tengo que mandarles nada de lo que hago porque yo publico en mis redes. Ahí hay un manejo raro y yo lo respeto, pero mi soberano es el pueblo, cuando ellos me lo den, bien merecido, lo voy a coger”, expresó el intérprete de “Activao”, durante una conversación que sostuvo con el periodista José Zabala, en Nueva York.

Pese a que dijo que no vive de los premios y que respeta a directiva de Acroarte, le gustaría gustaría que lo tomen en cuenta, “si ellos entienden que no deben investigar, no tengo que mandarle nada de lo que yo hago”.

Exhortó a la entidad tener cuidado debido a que hay muchos artistas son premiados sin merecérselos y luego son tachados.

Manifestó que no quiere lo que yo no se lo merezca, sin embargo, resaltó que trabaja mucho y hace muchas giras, que si la directiva de Acroarte no lo toma en cuenta, lo respeta.

“Acroarte Dios te bendiga, yo te quiero mucho, el canta lindo 24-7 es también de ustedes, si ustedes no me invitan, pues bien, cuando me inviten yo estoy aquí y voy a estar ahí”, sostuvo El Jeffrey al final de la entrevista.

El merenguero se encuentra de gira por Estados Unidos donde agotará una serie de presentaciones.