Que paren eso en la Lidom

14/02/2017 12:00 AM - Yancen Pujols

La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) tiene tareas pendientes. La entidad rectora del principal pasatiempo del país debe ser un organismo que constantemente busque la mejoría en su funcionamiento, máxime en tiempos que demandan bastante.



En la agenda para crecer espero que se coloque el tema de los dirigentes y el espectáculo de mal gusto que se realiza cuando pueden comandar los destinos de varios equipos en la misma campaña.



Eso debe de parar. Ipso facto.



Muchos dirán que los reglamentos, hasta ahora, no prohíben nada al respecto. Eso es verdad. Probablemente no se incluya en las leyes que gobiernan a la Lidom. También es una posibilidad.



De todas formas, por ética, aunque sea en un pacto de caballeros de esos que se cumplen bajo reglas no escritas, pero sagradas, hay que evitar que se repitan esas situaciones que en nada ayudan a la imagen de la pelota local.



En un torneo de tres meses, de 50 partidos, que un mánager sea cancelado por un equipo y al pasar el rato lo contrate otro, al menos desde nuestro punto de vista, eso deja mucho que desear.



Aquí se ha festinado el tema de los despidos de los dirigentes, que los botan por cualquier quítame esta paja. Una mala racha, acompañada de una dosis de esa cuerda invernal que se propaga por las redes sociales y llega a los oídos de quien (es) toma (n) las decisiones, es suficiente para sacarlos.



Pero ya ese es otro tema, harina de otro costal, maíz para otro pilón, y dudo que eso cambie por un buen rato. Las escuadras locales dan pactos a dirigentes por dos estaciones y lo cancelan al mes. Luego lo firma otro y al mánager en cuestión le deben parte de la actual contienda y la que viene, mientras está empleado por un club con el que puede llegar bien lejos.



Paren eso.



Apunte esto



Conversamos ayer con Víctor Estrella, quien iba rumbo a Argentina…El hombre es un fajador que merece todo el respaldo posible para seguir cosechando logros que enaltecen al país…Kevin Durant fue el gran ganador el sábado en su regreso a OKC…Russell Westbrook que supere su malestar con él.