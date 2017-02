La Casa Blanca defiende salida de Michael Flynn

15/02/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Washington. La Casa Blanca atribuyó la renuncia de Michael Flynn como asesor de seguridad nacional a que el presidente de EE.UU., Donald Trump, perdió la confianza en él. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó que la salida de Flynn, que ha provocado la primera gran crisis del Gobierno de Trump, se deba a una cuestión “legal” por sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, sobre cuyo contenido mintió al vicepresidente Mike Pence y a otros altos cargos.



De acuerdo con Spicer, Trump fue informado semanas atrás de que Flynn no había dicho la verdad sobre sus contactos con Kislyak y, después de evaluar el asunto, el nivel de confianza en su asesor “se erosionó” hasta el punto de que sintió que “tenía que hacer un cambio”.



Hasta ahora no estaba claro si Trump estaba al tanto de que, a finales de enero, el Departamento de Justicia advirtió a la Casa Blanca de que Flynn podía estar en una posición comprometida por sus contradicciones sobre sus contactos con Kislyak, e incluso ser vulnerable a posibles chantajes del Kremlin.



Pero Spicer contó que Trump sí fue informado al respecto el pasado 26 de enero y, aunque concluyó junto con su equipo legal que no hubo violación de la ley por parte de Flynn, decidió pedirle la renuncia por una “cuestión de confianza”.



El relato del portavoz contrastó con el de una de las consejeras más cercanas a Trump, Kellyanne Conway, quien el lunes, horas antes del anuncio de la dimisión, dijo que Flynn contaba con la “plena confianza” del presidente y comentó que el ya exasesor presentó la renuncia por voluntad propia.



Flynn, un general condecorado que asesoró a Trump en política exterior durante su campaña, mantuvo contactos con Kislyak durante el periodo de transición entre el Gobierno del expresidente Barack Obama y el actual, e incluso antes de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.



Misil crucero



Rusia ha puesto en operación un misil crucero que violaría un tratado sobre armas nucleares suscrito durante la Guerra Fría, dijo el martes un funcionario del Gobierno del presidente Donald Trump.



El gobierno de Barack Obama había acusado hace tres años a Rusia de violar el Tratado Sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) de 1987 con el desarrollo y prueba de un misil crucero, y los funcionarios previeron entonces que Moscú lo pondría en operación. Rusia niega que haya violado el convenio. Según una evaluación de las diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos, el misil alcanzó el año pasado su nivel operativo.