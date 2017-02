Industria condiciona reabrir envasadora

15/02/2017 12:00 AM - El Caribe

Industria y Comercio advirtió a los propietarios de la planta envasadora Sol Gas, en el sector Los Ríos, en esta capital, que no están autorizados a reiniciar sus operaciones, debido a que aún tienen pendientes requisitos necesarios para poder reanudar los servicios al público.



La planta en cuestión es la que estalló el 16 de febrero de 2016 en la calle 2da del sector Los Ríos, de Arroyo Hondo, ocasionando la muerte de varias personas, heridas a otras, así como destrucción a vehículos e inmuebles vecinos.



La reacción del MIC está contenida en una carta firmada por el ingeniero Nadim Rivas Cury, director del Plan Regulador de Combustibles de este Ministerio, en respuesta a una comunicación en la que el señor Luis Diego Sanabia Pérez, gerente de Operaciones de Sol Gas Los Ríos, anuncia la decisión de reanudar operaciones este miércoles 15 de febrero.



El funcionario advierte que la reanudación de las operaciones sin autorización del MIC conllevaría una falta administrativa grave y que de ser ejecutada podría comprometer su responsabilidad jurídica frente al Estado Dominicano, según una nota de la Dirección de Comunicaciones del MIC.



Rivas Cury expresa que la planta no está autorizada a reanudar sus servicios porque aún no ha actualizado los permisos que otorgan la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos que datan de hace dos décadas, y que por lo tanto deben ser actualizados de cara a la remodelación para certificar que cumple con los estándares de seguridad vigentes.



Agrega que los propietarios de Sol Gas Los Ríos tampoco han actualizado los permisos que emite el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los de construcción y enterramiento de tanques que otorga el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Estas autorizaciones son necesarias para obtener el aval de los cambios estructurales y la remodelación a que ha sido sometida la planta.



Hasta tanto sean cumplidos los requerimientos realizados por el MIC, la operación de la planta envasadora Sol Gas Los Ríos continuará suspendida, advirtió.