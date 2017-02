Palabras de amor

Nos dice el papa Francisco que el amor es concreto, que está más en las obras que en las palabras. Se refiere a que además de sentirse, el amor se expresa con hechos precisos. El amor anhela la perfección de lo amado, pero sin coaccionar, porque aborrece las cadenas y las imposiciones. Entre sus características está la libertad basada en la consideración a la persona amada.



El amor evoluciona, no es estático, no toma asiento, madura paso a paso y solo esa transformación positiva le inyecta vida y esplendor. La ausencia de metas comunes en la pareja, en la familia o en la amistad, suele destruir al amor. En ocasiones sucede de forma imperceptible, pero inmisericorde.



Todo amor motiva, provoca ganas de avanzar y de hacer, anima, nos fortalece para enfrentar las adversidades y nos nutre de suficiente ecuanimidad para asimilar los éxitos. Bien lo expresa Su Santidad: “Los que aman con todo su ser, aun llenos de debilidades y límites, son los que vuelan con ligereza, libres de influencias y presiones”.



No hay amor sin discrepancias, porque el ser amado es diferente y, en consecuencia, la armonía de vez en cuando se quiebra, pero los tropiezos se convierten en experiencias que robustecen al amor. Los problemas se vencen por medio del diálogo y si conversando no se superan, el amor sabrá convivir con las dificultades.



El amor requiere de paciencia y delicadeza; la rapidez y las asperezas lo corrompen. Nadie ama lo desconocido y solo el tiempo, que incluso puede ser corto, enseña las virtudes y las debilidades de quien ha de acompañarnos hasta el final de nuestros días o de quienes forman parte de nuestro entorno.



Todo amor requiere capacidad de comprensión, así respira y crece. El egoísmo es incompatible con el amor. La sinceridad y el respeto mutuo son de sus elementos vitales. Quien ofende no ama. Tampoco ama quien denigra y maltrata a quienes rodean al ser que dicen amar.



En una relación, el que ama valora el amor que entrega y el amor que recibe. Es de doble vía. El amor completo es recíproco. Eso sí, no podemos negar que hay amores sinceros que no necesitan nada a cambio para alimentarse, como lo es el amor a un hijo o a una madre.



¡Dichosos los que se aman y están dispuestos a mantenerse juntos hasta la muerte, apoyándose, respetándose y agradeciendo a Dios por la felicidad que nace del amor. Finalizo con otra reflexión del papa Francisco: “Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo!”.