Reyes, con dolor en codo; Pujols quiere estar en primer día

15/02/2017 12:00 AM - AP

JUPITER, Florida, EE.UU.- El lanzador Alex Reyes, de los Cardenales de San Luis, sufre un dolor en el codo derecho y se someterá a una resonancia magnética. Reyes, de 22 años, debutó en las Grandes Ligas el 9 de agosto, y tuvo una foja de 4-1, con una efectividad de 1.57, en cinco aperturas y siete apariciones como relevista. Su recta promedió más de 97 millas por hora.



El pitcher, candidato a ocupar el último puesto vacante en la rotación de abridores, ha experimentado dolor en los días anteriores a la apertura del campamento de pretemporada, dijo el martes el gerente general de San Luis, John Mozeliak. Es incierta también la participación de Reyes en el Clásico Mundial de Béisbol con la selección de República Dominicana. Adam Wainwright, el dominicano Carlos Martínez y Lance Lynn se perfilan como los primeros tres abridores. Michael Wacha y Mike Leake son también candidatos.



Reyes podría comenzar la campaña en el bullpen, en un intento por limitar su carga de trabajo.



Pujols quiere jugar desde primer día



Tempe, Arizona. Albert Pujols no quiso prometer nada en cuanto al Día Inaugural, pero el toletero dominicano de los Angelinos lució optimista en torno a su recuperación de una cirugía en el pie derecho. “Creo que es como el año pasado, llegar a los entrenamientos y tomarlo como vaya”, dijo Pujols ayer. “En realidad no tengo fecha. Estaré listo cuando esté listo. Es lo mismo del año pasado, un día a la vez”. Pujols se sometió a la cirugía en diciembre, luego de que un tratamiento más discreto no le alivió los dolores por la fascitis plantar que lo ha afectado en los últimos años. Se esperaba que el veterano se perdiera unos cuatro meses de acción, lo cual hace posible que se ausente para el inicio de la temporada del 2017. De 37 años de edad, Pujols viene de batear .268 con 31 jonrones y 119 empujadas en 152 partidos por los Angelinos en el 2016.



Gardenhire, con cáncer de próstata



Scosttdale, Arizona. El nuevo coach de la banca de los D-backs, Ron Gardenhire, sufre de cáncer en la próstata. Gardenhire, de 59 años de edad, dio a conocer el diagnóstico en una reunión con los medios ayer, agregando que ésta será la única vez que comentará públicamente sobre el tema en estos entrenamientos de primavera.

Ganan arbitraje salarial



Jake Odorizzi de Tampa Bay, Collin McHugh de Houston y Marcus Stroman de Toronto ganaron ayer sus respectivos casos de arbitraje salarial, mientras que los fallos resultaron adversos para Michael Wacha de San Luis, Chase Anderson de Milwaukee y Taijuan Walker de Arizona.



Seis fallos han sido favorables para los clubes y otros seis para los jugadores en este periodo de arbitrajes. Peloteros y equipos están en camino de totalizar 16 audiencias, la mayor cifra desde que los clubes ganaron 10 de 16 en 1994.



Odorizzi recibió un alza de 520.700 dólares a 4,1 millones, de acuerdo con el fallo de Edna Francis, Margaret Brogan y James Oldham. Los Rays proponían pagarle 3,825.000 dólares.



McHugh obtuvo un aumento de 529.000 dólares a 3,85 millones, por orden de los árbitros Sylvia Skratek, Elizabeth Neumeier y Andrew Strongin. Los Astros habían puesto sobre la mesa 3,35 millones de dólares.



Stroman logró un alza de 525.900 dólares a 3,4 millones, tras el recurso de arbitraje interpuesto ante Steven Wolf, Jeanne Wood y Oldham.



Los Azulejos proponían remunerarlo con 3,1 millones. Entre los perdedores, Wacha recibió un incremento de 539.000 a 2.775.000 dólares, luego del fallo de Dennis Archer, Gary Kendellen y Neumeier. Solicitaba de los Cardenales un pago de 3,2 millones.

Mashairo Tanaka abrirá primer día con Yankees

El manager de los Yankees, Joe Girardi, abrió su primera rueda de prensa de los entrenamientos anunciando que el derecho Masahiro Tanaka probablemente sea su abridor para el Día Inaugural. En el 2017 será la tercera temporada seguida en que Tanaka será el abridor de Nueva York para el primer choque de la campaña. Este año será el 2 de abril en Tampa Bay. El anuncio de ayer representó un cambio de estilo para Girardi, quien la temporada pasada no anunció a Tanaka para el primer partido hasta el 31 de marzo. Tanakatuvo marca de 14-4 con efectividad de 3.07 en 31 aperturas en el 2016, su tercera campaña con los Yankees.