La Vega también es música, arte y carnaval

15/02/2017 12:00 AM - Karina Jiménez

Cuando se habla de La Vega durante el llamado mes más alegre del año, febrero, lo primero que nos llega a la cabeza es el carnaval. Pero esta provincia, con 173 años de historia, es mucho más que ese colorido, magia y encanto de esas fiestas… también es cultura, arte y música.



Durante todos los domingos del mes de la Patria, esta provincia, ubicada al norte del país, recibe a miles de visitantes de todas partes del mundo, debido a que se ha convertido en la cuna del carnaval dominicano.



Otra recomendación es que si visita esta ciudad no te olvides de pasar por La Casa de la Cultura, por el Museo Sacro, el Bule Centro de Arte y la Catedral de la Inmaculada Concepción. Haciéndole honor a su nombre, la Casa de la Cultura es una institución sin fines de lucro dedicada a promover la cultura y las artes en todas sus manifestaciones. Inaugurada en el siglo XX, ha pasado por varias etapas. En sus inicios servía como un cuartel, y luego, desde 1970, pasó a ser un conservatorio.



“Es la encargada de organizar el carnaval vegano. Desde la Plaza Duarte expone varias fotografías que forman parte de este proyecto que inicia en la Academia de Arte Bule, donde hay algunas exposiciones”, explicó Elvis Abreu, director de la entidad, durante una visita organizada por la empresa Orange, que nos llevó a disfrutar del Carnaval Orange Fest.



En este lugar se exponen unas 32 pinturas sobre el carnaval dominicano, con obras alegóricas a los Tintaos de Barahona, Robalagallina, Lechones de Santiago, Diablos Cojuelos de La Vega, entre otros.



La exposición en la Casa de la Cultura de La Vega está abierta toda la semana, desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados y domingos desde las 8:00 de la mañana, hasta la 1:00 de la tarde.



Tienen la particular exposición de las estatuas vivientes, propias de ese proyecto, y en épocas de carnaval, en las calles aledañas a este museo, se pueden apreciar las comparsas de los indios y el baile de la cinta.



Sin embargo, esta institución no solo se dedica a la exposición de pinturas y estatuas vivientes, otra de sus funciones fundamentales es la formación de niños y jóvenes en la música. “Cerca de 40 niños forman parte de la Sinfónica Juvenil de La Casa de la Cultura. También aquí desarrollamos y tenemos la primera banda de músicos nacional, la Banda Municipal, una banda de músicos centenaria y en música estamos impartiendo clases de instrumentos musicales”, informó Abreu.



Bule Centro de Arte



Es un taller fundado por el maestro de las artes, José Lantigua Cruz (Bule), el cual aloja varios artesanos que colaboran con el desarrollo del carnaval vegano, aportándole cada año la magia y el encanto del carnaval vegano. Cuenta salas donde se explica a través de videos el proceso de la elaboración de las caretas, confección de disfraces y de las vejigas del carnaval de y toda la evolución de esta fiesta.



Museo Sacro



El Museo Sacro de La Vega, inaugurado el 16 de febrero del año 2015, frente a la Plaza Duarte, recoge la historia eclesiástica desde la colonización hasta el siglo XVII, con piezas extraordinarias, que incluyen a la Virgen que fue traída por Cristóbal Colón en su tercer viaje.



Este legado religioso está alojado en un edificio que fue construido en el año 1920, propiedad del primer piloto dominicano, Zoilo Hermógenes García Peña (Mojito). De su construcción original solo se conserva la fachada de estilo ecléctico. Su interior aloja piezas de alto valor religioso, en una muestra de relicarios, cruces y vasijas de índole cristiana.



Este museo forma parte de La ruta de la Fe, conformada además por la vía peatonal y la Casa de Retiro de los obispos eméritos en el Santo Cerro, el Camino de los Misterios Marianos y el Monumento a La Luz del Mundo, una pieza de arte espectacular en forma de cruz de unos 13 metros de altura.



La Catedral Inmaculada Concepción de La Vega



Este templo está ubicado al frente del Parque Central de La Vega, sustituyó la antigua catedral que fue derribada en el año 1974 tras ser afectada por un terremoto. La construcción de esta moderna catedral inició en el 1977 y concluyó en el 1992.



Se trata de una obra del arquitecto dominicano Pedro Mena Lajara, con la forma de una fortaleza, inspirada en la Catedral Albi del sur de Francia.



Su diseño guarda significados relacionados con la espiritualidad y la doctrina católica, y combina elementos de arte bizantino y otros elementos arquitectónicos modernos.

La Catedral Inmaculada Concepción tiene capacidad para recibir a unos 1000 feligreses, y está considerada en uno de los principales templos del país.